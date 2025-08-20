Ariel Holan empieza hoy a probar la formación de Central que el sábado recibirá a Newell’s. El entrenador espera por la buena evolución de Facundo Mallo para que sea el reemplazante de Juan Giménez. El chico sufrió el sábado una lesión de ligamentos y meniscos que lo alejará al menos diez meses de las canchas. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. En ataque asoman todas las dudas, principalmente sobre la continuidad de Enzo Copetti como titular. Federico Navarro tiene chances de regresar. El volante no jugó ante Deportivo Riestra porque tenía una molestia muscular. Esta semana entrenó con normalidad y está a disposición del técnico. Y más atrás en la consideración de Holan se encuentra Santiago López, quien perdió la titularidad solo por los problemas físicos que acusó en los últimos meses. Holan hace hoy las primeras evoluaciones y mañana dirigirá la práctica de fútbol más importante de la semana, aunque el equipo no se conocerá hasta el mismo sábado, dado que para el técnico no es definitivo lo que para en los entrenamientos y en más de una oportunidad se inclinó por la formación que menos minutos de trabajo realizó en los días de preparación.