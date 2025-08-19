“No fue una experiencia a lo ‘Almost famous’, no te imagines eso”, dice entre risas Ornela Boix, doctora en Ciencias Sociales, socióloga e investigadora adjunta de CONICET, al recordar algunas anécdotas vividas durante la investigación de campo que realizó para su tesis doctoral. La referencia a la famosa película de Cameron Crowe (que sigue la vida de un periodista adolescente que escribe sobre bandas de rock y sale de gira con ellas) aparece por el tema elegido por Boix: la escena musical indie de La Plata y el área metropolitana de Buenos Aires. De ese trabajo surgió “Indies y profesionales, sellos y amistades en La Plata”, el libro que recoge la investigación y se presentará este 20 de agosto a las 14 hs en la Facultad de Humanidades de la UNLP.

El libro año ganó una mención en el IASPM Book Prize en la categoría “otros idiomas”. El material pretende llegar a un público no necesariamente académico, por lo que el aparato de citación fue acotado y se buscó privilegiar la experiencia de los sellos musicales platenses. Boix inició su investigación al trabajar sobre la aparición de nuevas experiencias musicales después de Cromañón, y también observó cómo impactó en la escena el proceso de digitalización y apropiación tecnológica masivo. “Se pasó de tener que ir a estudios a grabar y vender discos a hacer tu música en tu casa e intentar venderla por internet”, explica.

El libro toma un período que inicia a principios de los dos mil y concluye en 2015 (cuando Boix finalizó su trabajo de campo), y se centra en el momento en el que los artistas decidieron empezar a editar su propia música. “Esa experiencia ya existía previamente, pero en este momento se dio una expansión y una centralidad de esa práctica que me resultó interesante para abordar sociológicamente”, reflexiona.

Hubo algunas preguntas que dispararon la investigación: ¿qué empezó a suceder, en el contexto de la digitalización, con la experiencia musical, la figura del músico, el vínculo con la industria y las políticas culturales de esos años? “Los músicos se volvieron gestores de su propia obra, pero también de la de otros colegas. Muchos empezaron a ser productores, organizadores de eventos”, dice. Ese desplazamiento tuvo un impacto que la socióloga investigó desde su área para entender cómo, gracias a esto, aparecieron nuevas maneras de intentar vivir de la música en el contexto digital.

“Indies y profesionales, sellos y amistades en La Plata” también puede descargarse online.

En un primer momento, la atención estuvo puesta en las bandas que lideraban la escena indie, caracterizada siempre por una actitud de compañerismo, amistad y no competencia entre los distintos grupos que la integraban, como “Él mató a un policía motorizado”, “107 Faunos”, “Valentín y los Volcanes” y “Sr Tomate”, entre otras. Boix cuenta que siempre fue de ir a recitales y frecuentar los típicos escenarios de la escena platense, como “Pura Vida” (bar mítico que pronto cumplirá 20 años de rock), casonas culturales y teatros a los que las bandas lograban acceder cuando crecían. Al iniciar formalmente la investigación decidió afinar el ojo y poner el foco en los sellos musicales. A principios de los dos mil había varios en la capital de la provincia, como “Laptra” (el sello de “Él mató”), “Cala Discos”, “Mandarinas Records” y “Uf Caruf”, por nombrar algunos de los más conocidos. Finalmente, la investigadora eligió trabajar con un sello que surgió en 2009, “Concepto Cero”, encargado de editar a artistas como Shaman o Sr Tomate y también un compilado homenaje de bandas indies a “El Eternauta”, que este año resurgió de las cenizas con la renovada fiebre alrededor de la historieta.

En ningún momento de la entrevista Ornela habla de “sellos discográficos”, sino que, con la precisión y rigurosidad en el lenguaje clásicas del quehacer científico, dice “sellos musicales”. Esto tiene una razón de ser: estos sellos no trabajaban como los clásicos (dedicados casi exclusivamente a la edición y promoción de un disco), sino que, además de editar la música, empezaron a encargarse de muchas otras tareas dentro del universo artístico, como organizar eventos, producir festivales y fanzines, e incluso editar libros. “En el marco de la digitalización y la apropiación tecnológica se dio un proceso de democratización del mercado del audio y de la grabación hogareña. Esto no significa que todo el mundo haya podido acceder, pero sí que mucha más gente pudo hacerlo. Internet y el desarrollo de un entorno digital fueron claves, porque redujeron las mediaciones entre los músicos y el público”, precisa la investigadora. Así, los sello del indie empezaron a funcionar como un dispositivo capaz de institucionalizar una experiencia musical mucho más amplia que la de únicamente editar discos.

Al ser consultada sobre cómo se crearon y crean actualmente estos sellos, Boix explica que suelen surgir de grupos de amigos, o de bandas que tocan juntas y deciden fundar una marca que las agrupe. “En general no tienen existencia legal ni física, no hay oficina, no hay estructura empresarial, sino que funcionan como una identidad simbólica que reúne a ese grupo. Con el tiempo, algunos siguieron en ese formato más informal, y otros evolucionaron a empresas”, explica. El segundo es el caso de “Elefante en la habitación”, de Capital Federal, que empezó como un sello de amigos músicos y “se convirtió en una empresa que trabaja dentro del sector independiente, pero con una organización mucho más sólida. Lo dirige Nahuel Carfi, que hoy es un referente de la industria musical nacional”, puntualiza.

Si bien muchos de los sellos que se nombran en el libro actualmente no existen (al no dejar un gran rédito económico suelen ser más fáciles de sostener durante la juventud, cuando no es tanta la presión por hacer dinero para vivir), Boix no tiene una postura fatalista sobre este punto, sino que sostiene que la desaparición de varios sellos permitió que las nuevas generaciones produjeran los propios. Este es el caso de “Toto Records”, el sello de “Mora y los Metegoles”, banda platense que pisa fuerte en la escena actual. “Están tocando bastante y organizando eventos, trayendo bandas a la ciudad y generando público para ellas. Tienen un rol importante en una nueva escena indie, protagonizada por una generación más joven que la de ‘Él mató’”, señala la investigadora.

No es menor destacar que, durante el período que abarca el trabajo de Boix, existieron políticas culturales públicas que ayudaron al sector independiente, como actividades de profesionalización y encuentros como los MICA (Mercados de Industrias Culturales Argentinas), donde algunos de estos sellos participaban. También hubo programas organizados por municipios y por la provincia de Buenos Aires que buscaron acercarse a las escenas emergentes. Al menos en la provincia, muchas de esas políticas continúan hoy de la mano del Instituto Cultural, con talleres y programas como “Mi primer track”, “Provincia es música”, “Hechos de canciones” y “Maravillosa música”.



Tal vez no de una forma tan extrema como en “Casi famosos”, que retrata el exceso del rock y la época de la psicodelia, pero Ornela sí vivió la ruta, el show, el furor y la adrenalina que implica estar en escena. Es más, participó en un videoclip y hasta es, en parte, productora del compilado en homenaje al Eternauta, un disco recordado como “mítico” en la ciudad, que incluye postales creadas por artistas locales, y cuyo stock se vio afectado por la inundación que sufrió la ciudad en 2013. Sobre su fugaz momento como productora, Ornela recuerda que desde “Concepto Cero” estaban esperando un subsidio para producir un disco, pero el subsidio nunca llegó. “Entonces me llamaron y me dijeron: ‘Todos tenemos que poner plata, y vos sos parte del sello, así que vos también’. Y terminé cooperando económicamente en la producción”, recuerda con humor y cariño. “Estudiar a los actores sociales conlleva una cotidianidad, por lo que me volví casi parte del proyecto, una forma de habitar la música”, concluye.

“Indies y profesionales, sellos y amistades en La Plata”, se presentará este 20 de agosto a las 14 hs en el aula C 201 de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Además, en un gesto típico de las bandas indies de la época (que subían su música gratis a internet para que cualquiera pudiera escucharla) el libro de Boix también puede descargarse de manera libre y gratuita en este enlace.