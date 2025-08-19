El banco estadounidense JP Morgan estimó que la inflación de agosto en Argentina será del 2,1 por ciento, impulsada levemente por el salto del dólar a fines de julio. Sin embargo, anticipó que el IPC retomará su senda descendente desde septiembre y cerrará 2025 en 26,8 por ciento interanual, consolidando un panorama favorable para el Gobierno de Javier Milei en plena campaña electoral.

En su último informe, el gigante financiero destacó que la inflación de julio, de 1,9 por ciento, superó la proyección acordada con el FMI, influida por una depreciación real del 7,5 por ciento del peso. Aun así, el dato quedó por debajo del promedio mensual de 2,4 por ciento de la primera mitad del año. Según el banco, estos datos reflejan la efectividad del programa económico implementado desde abril, con fuerte foco en la emisión cero y el ancla cambiaria.