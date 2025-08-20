“Estamos en el momento de la Convención en el que se debate y se buscan acuerdos para lograr dictámenes que representen a la mayor parte de los bloques. Cada encuentro reafirma que este proceso no es un simple trámite legislativo, sino un paso histórico para garantizar los derechos de hoy y de las próximas generaciones. La Constitución que estamos debatiendo no es solo un marco normativo: es la voz ciudadana hecha proyecto colectivo para las próximas generaciones”, dijo la convencional Alejandra Rodenas.