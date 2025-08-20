La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala informó sobre el hallazgo de seis cabezas humanas en las inmediaciones de una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. Junto a los restos se encontró una bandera con un mensaje adjudicado al grupo criminal "La Barredora" y con amenazas a sujetos con los alias de “Gallo”, “Carroñas” y “Los Guzmán”.

De acuerdo con reportes periodísticos, fue un conductor que transitaba por la zona quien descubrió un elemento sospechoso y dio aviso a los servicios de emergencia. Agentes de la policía municipal acudieron al lugar, confirmaron el contenido del paquete y procedieron a acordonar la zona en espera de los peritos, así como del personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

“Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las primeras indagatorias. Cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo, no así al del hecho”, detalló la FGJE.



Cuatro de las seis cabezas fueron identificadas y se trata de hombres originarios del estado de Puebla que contaban con fichas de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la FGE.

El hallazgo conmocionó a Tlaxcala, que es una de las localidades con menor incidencia de homicidios dolosos en el país.

