Con una contundente victoria 84-63 sobre Panamá, la Selección Argentina de básquetbol completó en la noche del martes su preparación para la Americup 2025, que arrancará este viernes en Managua. El encuentro sirvió para que el entrenador Pablo Prigioni definiera los últimos dos cortes de jugadores y determinara el plantel definitivo para participar en el certamen que se jugará entre el 22 y 31 de agosto en la capital nicargüense.

En su octavo amistoso de la preparación, Argentina se recuperó de la dura derrota ante Brasil y dominó de principio a fin a Panamá, con Gonzalo Corbalán como la gran figura, con 21 puntos y siete rebotes, mientras que Juan Fernández aportó 16 unidades y 10 recobres. Así completó su gira con cinco victorias (Angola dos veces, Sudán del Sur, Portugal y Panamá) y tres caídas (Costa de Marfil, Italia y Brasil)

Tras el partido, Prigioni anunció los cortes de Lee Aaliya y Bautista Lugarini, para conformar el plantel definitivo de 12 jugadores que afrontará el certamen. Los únicos experimentados son José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, que integraron el equipo que celebró el título en 2022. Los nueve restantes serán debutantes en la competición: los bases Juan Ignacio Marcos y Dylan Bordón; los escoltas Corbalán, Juan Bocca y Alex Negrete; y los internos Gonzalo Bressán, Juan Fernández, Francisco Caffaro y Santiago Trouet.

Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni apunta a que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la Selección además de seguir sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo de 2027. Por eso no fueron tenidos en cuenta en este certamen jugadores como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck, más allá de que los dos últimos se encuentran terminando su etapa de recuperación de sendas operaciones.

El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Argentina como integrante del Grupo C junto a Colombia, República Dominicana y Nicaragua. Su debut se dará el viernes ante los locales (21.40hs), continuará con su agenda el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), para concluir la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs).

El plantel completo

• 1 - Francisco Caffaro - Boca - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Básquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Escolta - 20 años

• 21 - Juan Fernández - Básquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años