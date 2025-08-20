Dos legisladores de La Libertad Avanza bajaron al recinto para dar quórum en la sesión en la que se busca rechazar los vetos contra la ley de emergencia en discapacidad, el incremento de las jubilaciones y la emergencia en Bahía Blanca. Se trató de la bonaerense Marcela Pagano y el puntano Carlos D'Alessandro. “El Gobierno se está haciendo daño a sí mismo, no hay democracia… Estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. Políticamente, estoy alejado”, expresó D’Alessandro.

La decisión de ambos legisladores tiene un transfondo político, con internas dentro del bloque oficialista. Pagano lleva más de un año enfrentada con su propio bloque y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desde que forzaron las reglas legislativos para evitar que fuera nombrada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, que aún continúa acéfala.

Pagano llegó a enfrentarse públicamente con Memem en la Cámara baja, cuando ocurrió la recordada escena de ella hablando por megáfono ante el intento del presidente de Diputados de cerrarle su micrófono para evitar un reclamo para que se escuche un audio filtrado en el que se refería a la diputada.

En esa interna, la diputada mantiene un enfrentamiento público con Lilia Lemoine. Luego de que Pagano diera el quórum para la sesión de este miércoles, Lemoine no tardó en atacarla en redes: "Desde el día 1 Marcela Pagano se dedicó a romper el bloque de LLA", escribió en su cuenta de X, tras citar el posteo de un troll libertarioa que decía "Roma no pagsa traidores".

Por su parte, D'Alessandro, quien tiene que renovar su banca en las próximas legislativas, fue víctima de la lapicera de Karina Milei, quien sobre el cierre de listas intervino el sello La Libertad Avanza en San Luis y lo dejó afuera de las candidaturas. Quien liderará la lista oficialista en esa provincia es Mónica Becerra, ex ministra del gobernador Claudio Poggi.