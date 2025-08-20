Después del empate en cero de la semana pasada en Asunción, River asoma como favorito para pasar a Libertad de Paraguay este jueves desde las 21.30 en el Monumental (Telefé) y llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguramente tendrá como rival a Palmeiras que a la misma hora recibirá en San Pablo a Universitario de Lima (Perú) con un acumulado de 4 a 0 que convierte a ese desquite en un trámite de oficina.

Pero también habrá actividad por la Copa Sudamericana. A las 19 y en su renovado estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz de Mendoza tratará de revertir la serie ante Arlético Mineiro (ESPN y DSports) luego de haber perdido la ida en Belo Horizonte por 2 a 1. Y a las 21 y en su Fortaleza del Sur, Lanús hará lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero (DSports) que ganó de local el primer partido por 1 a 0. Para avanzar, Godoy Cruz y Lanús deberán imponerse por dos goles de diferencia. Habrá definición por tiros desde el punto penal si triunfaran por sólo uno. Si se repitiera el resultado de la ida o hubiera un empate, pasarán los brasileños y los santiagueños.

A River le alcanzará con la victoria por cualquier margen para seguir en la Libertadores. Pero el técnico Marcelo Gallardo todavía no tiene el equipo seguro para conseguirla. El único mediocampista que tiene su presencia garantizada es Enzo Pérez. Para ir por las bandas, hay dos puestos y seis candidatos: Matías Galarza, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero. Galoppo (autor de dos goles el domingo ante Godoy Cruz) y Galarza parecerían tener más chances de ir desde el arranque.

En el fondo, Lucas Martínez Quarta irá al banco repuesto ya de su desgarro y Sebastián Boselli continuará como titular. En el ataque, Sebastián Driussi estará desde el comienzo, no así Maximiliano Salas, todavía con molestias de su esguince de rodilla por lo que ni siquiera irá al banco.

Para clasificarse, River deberá parecerse mucho más al equipo del segundo tiempo en la capital paraguaya que aquel que defraudó en el primero y que obligó a Gallardo a meter tres cambios en el intervalo. Libertad, que el fin de semana pasado igualó 0 a 0 con Olimpia, fue un rival de cuidado solo en los cuarenta y cinco minutos iniciales, Si en el Monumental le llegara a suceder lo mismo, River tendrá la clasificación servida en bandeja.