El Buenos Aires Challenger, certamen oficial del circuito internacional de la ATP organizado por Torneos, que se disputará del 21 al 28 de septiembre en el Racket Club de Palermo, anunció la venta de entradas a partir de este jueves 21 de agosto a través de la web de Ticketek.



En esta década de vida el torneo se consolidó como un clásico para los fanáticos del tenis en Argentina, con ediciones que reunieron a grandes jugadores locales e internacionales. En seis oportunidades el título quedó en manos de jóvenes jugadores argentinos como Francisco Comesaña (2024), Mariano Navone (2023), Juan Manuel Cerúndolo (2022), Sebastián Baéz (2021), Nicolás Kicker (2017) y Renzo Olivo (2016), mientras que en tres ocasiones el trofeo fue levantado por tenistas internacionales: Sumit Nagal (2019), Pablo Andújar (2018) y Kyle Edmund (2017). En 2025 el público podrá disfrutar nuevamente de un gran nivel de tenis.

Por su décimo aniversario, el certamen prepara novedades para todo el público. Con la entrada general se podrá acceder al Patio Hard Rock-Bariloche, un espacio al aire libre en el que se podrán disfrutar de diferentes opciones gastronómicas, sunsets con DJ's en vivo al término de cada jornada y stands de reconocidas marcas para el entretenimiento de toda la familia.

“Venimos trabajando desde hace tiempo para la décima edición del Buenos Aires Challenger y estamos muy emocionados por lo que se nos viene. El año pasado la respuesta del público fue espectacular, estuvimos sold out de jueves a domingo y esperamos que este año la gente nos vuelva a acompañar. Por eso decidimos que las entradas tengan precios accesibles y sumar propuestas pensadas especialmente para vivir una experiencia integral con diferentes opciones gastronómicas y de entretenimiento”, aseguró María Gabriela Larrosa, directora del Buenos Aires Challenger.

Las entradas para el cuadro principal que se jugará a partir del lunes 22 de septiembre podrán adquirirse en Ticketek desde los $12.000 (precio sin el 25% de descuento). Las entradas early-bird con 25% de descuento estarán disponibles hasta agotar cupos disponibles hasta el 28 de agosto inclusive. La clasificación se jugará el domingo 21 con entrada libre y gratuita que incluye también el acceso al Primavera Day, evento que contará con sets de reconocidos DJs en vivo en el Patio Hard Rock- Bariloche.