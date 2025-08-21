HAZ QUE REGRESE 7 puntos

(Bring Her Back; Australia, 2025)

Dirección: Danny Philippou y Michael Philippou.

Guion: Bill Hinzman y Danny Philippou.

Duración: Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips, Mischa Heywood.

Estreno en salas de cine.

Háblame, la ópera prima de los australianos Danny y Michael Philippou, demostró poseer un cabal conocimiento de los resortes del terror cinematográfico, como lo consignó en su momento la crítica de Juan Pablo Cinelli. Lo mismo puede decirse de su segundo esfuerzo, realizado completamente en el país de los canguros (los hermanos aún no han escuchado el canto de las sirenas de Hollywood): sin intentar una reinvención de la rueda o dinamitar códigos y arquetipos, Haz que regrese reutiliza viejos trucos y elementos del género para narrarlos como si fuera la primera vez. Poco y nada de los horrores sobrenaturales conoce o comprende el espectador durante la primera mitad de la proyección, que comienza con unas perturbadoras imágenes en baja calidad y diálogos en idioma ruso. ¿Se trata de una secta demoníaca realizando algún ritual de iniciación o acaso de un grupo secreto de hombres y mujeres que disfrutan del sufrimiento ajeno?

Lo cierto es que a ese prólogo le sigue el más doloroso pero trivial –en el sentido de común y corriente– de los acontecimientos: la muerte de un ser querido. Andy y Piper, ambos adolescentes, se han quedado sin padre y la orfandad trae aparejada otro cambio: la obligación de convivir con una madre adoptiva, al menos hasta que Andy cumpla la mayoría de edad. El hecho de que Piper sufra de una enfermedad que la acerca a la ceguera pone a Andy en una posición de padre putativo. ¡Y vaya que deberá cuidar a su hermana menor! A poco de llegar al nuevo hogar dos cosas quedan en claro. Por un lado, que la psiquis de la nueva mamá, Laura –interpretada con intensidad por Sally Hawkins, la amante de la bestia en La forma del agua– no está ciento por ciento equilibrada; por el otro, que el tercer hijo adoptivo, llamado Oliver, no le va en saga, sobre todo cuando un buen día decide masticar desde su punta un afilado cuchillo de cocina.

Haz que regrese no muestra los dientes hasta bien avanzada la historia, y su primera mitad podría leerse como un drama psicológico y familiar en el cual los jóvenes protagonistas deben lidiar con el duelo y un cambio radical en sus vidas cotidianas. Pero, de a poco, va quedando en claro que las intenciones de Laura, que perdió a su pequeña hija biológica tiempo atrás, son bastante más oscuras de lo que podría suponerse, y que los extraños modos de Oliver tienen bastante que ver con eso. Pero hasta que el verdadero infierno se desata los Philippou mantienen las riendas firmes dentro del terreno del juego de los gatos y ratones, con la adulta intentando controlar a sus nuevos hijos sin dejar de lado su misión central. El hecho de que nadie crea en las sospechas de Andy, ni siquiera la asistente social encargada de velar por su seguridad, forma parte del esquema narrativo de suspenso erigido por los realizadores.

El gore, el detalle de los cuerpos y sus heridas y la inevitable transformación del físico del pobre Oliver, forman parte del efecto de shock que propone Haz que regrese (el título adelanta algo de lo que ocurre hacia el final), parte esencial de una película que aterriza de lleno en lo ultraterreno cuando las cartas terminan de apoyarse sobre la mesa. Un par de semanas después del estreno de la estupenda La noche de la desaparición, de Zach Cregger, el lanzamiento local del film de los Philippou, confirma que el del terror sigue siendo un terreno fértil para la imaginación y los sustos, sobre todo en la oscuridad de la sala de cine.