“Voy a presentarles a los integrantes del conjunto”, se escucha decir a un risueño y jovencísimo León Gieco, hasta que irrumpe la voz de Charly García, también con muy pocos años a cuesta. Era 1975 y ninguno de los dos había cumplido todavía 24 años. “A la derecha de su pantalla, señora”, dice García, “Raulito Proyecto”, completa Gieco. Charly pensó rápido y quiso colar un “Barboza” que el santafesino cortó para continuar con un paso de comedia que saltaba de la intimidad del grupo de amigos al escenario de un concierto.

Entre los aplausos, se escucha una guitarra, y el escucha entiende que es la forma en que Raúl Porchetto se hace cargo de su apodo del momento. Gieco retoma su rol de maestro de ceremonias y continúa hacia el sector de los teclados para presentar a “Charly Ganzúa” y a “Tito Téster”. Los aplausos continúan cuando Nito Mestre restruca: “¿Y vos quién sos? A ver”. “León Chueco”, contesta Gieco con una voz casi en fade mientras el grupo empieza a interpretar Viejo, solo y borracho y el clima cambia por completo.

El registro de uno de los momentos más contados a lo largo de la historia del rock argentino ocurrió en Tandil. Más específicamente en el Teatro Estrada de esa serrana ciudad bonaerense, una de las cuatro en las que alguna vez actuó oficialmente Porsuigieco, el primer supergrupo acústico de la historia del rock argentino. Ya existía La Pesada, razón por la cual resulta necesaria la aclaración.

La formación que completaba María Rosa Yorio grabó un único disco en 1975, que ahora fue reeditado gracias a que las gestiones del Instituto Nacional de la Música (Inamu) lograron recuperar el catálogo histórico del sello Music Hall. La grabación en cuestión llegó a manos de Claudio Kleiman por medio de Porchetto y es considerado el único registro en vivo de la banda.

Una parte de esas cintas fueron incluidas en La historia esta, la colección que Página/12 lanzó recorriendo la carrera de Gieco en 1998. En la grabación que circula por foros y plataformas de internet también se escucha la interpretación de Tu alma me mira hoy, uno de los temas que llegaron al sexteto desde la pluma compartida de García y Carlos Piégari.

“Espero que estén bien, a pesar de todo”, se escucha decir a García en Tandil mientras sus compañeros afinan sus instrumentos. Lo hace en un concierto que tiene lugar un mes más tarde de la puesta en marcha del plan económico de Celestino Rodrigo y a doce días de su renuncia. “Uno siempre tiene que tratar de estar bien, a pesar de todo” repite en la Argentina del Operativo Independencia, mientras un guitarrón blusero abre lugar a la versión original de El Fantasma de Canterville, que preventivamente quedó afuera del disco que se lanzó casi un año más tarde. “He muerto muchas veces acribillado en la ciudad pero es mejor ser muerto que número que viene y va”, canta Gieco. No pudo hacerlo así en su disco que, en 1976, editó con el nombre de esa canción. Tuvo su revancha en Desenchufado, de 1994, que incluye la que quizás sea la versión definitiva del tema compuesto por García.

La actuación en el Teatro Estrada tuvo lugar un año después de la actuación en Auditorio Kraft de la ciudad de Buenos Aires del 19 de junio de 1974. Ese fue el primer encuentro, en un formato intimista, unido por un hilo rojo al primer Acusticazo que tuvo lugar en el Teatro Atlantic casi en la misma fecha de 1972. Pero antes y después de Tandil hubo otros dos destinos bonaerenses bien distantes, el Estadio de Olimpo de Bahía Blanca y el Teatro Diagonal de Mar del Plata.

Consustanciada con lo que prometía ser una experiencia histórica, la Revista Pelo subió al micro de gira al periodista Juan Manuel Cibeira y al fotógrafo Rubén Andón. Un especial de cuatro páginas se publicó en el número 63 de la revista y representa el registro más claro de la mini gira que involucró a casi una veintena de personas y a un caniche llamado Fidel en un viaje que cruzó de toda la provincia para volver incluyendo paradas en la montaña y la costa bonaerense.

Era pleno invierno y los músicos llegaron a Bahía Blanca un poco más temprano de lo imaginado, tiempo justo para pegarse una ducha caliente y una siesta antes de probar sonido. El sonidista en viaje era Teddy Goldman, uno de los fundamentales en una materia que cuyo desarrollo en la Argentina empezaba a aparecer. Él se hizo cargo de lograr que esos salones sin la acústica necesaria para albergar conciertos sonaran de la mejor manera posible.

La crónica de Cibeira dice que, pese a los ensayos y las pruebas, “el sonido no ha mejorado mucho y el público está como la noche: helado”. Porchetto hizo en Bahía su versión de Canción para mi muerte, que iba a repetir en Tandil, y logró “romper algo el frío, pero no habrá mayores sorpresas esa noche”. “El grupo no estuvo en su mejor forma, pero cumplió con corrección”, asegura la crónica.

La edición de La Nueva Provincia del 3 de julio prometía una gira por Rosario, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, La Plata, localidades del Gran Buenos Aires y un recital en la Capital Federal. Nada de eso sucedió, Porsuigieco sólo actuó en territorio bonaerense. A Bahía le siguió Tandil, “el primer éxito”, según Pelo.

Como ya había sucedido en el primer concierto, el primero en salir a escena fue Fidel, el caniche de una amiga de María Rosa Yorio que se había sumado a la gira. Esta vez, se lee en la crónica, envuelto en una bufanda roja. Es posible que el clima del teatro haya colaborado a un concierto que mejoró en su factura y ayudó a levantar el ánimo de la tropa. En la crónica de Pelo hay una mención especial a la grabación de la actuación, la que años más tarde publicó Pagina/12. “Hacia el último punto de la gira, Teddy hace escuchar la grabación del concierto. Los músicos señalan aciertos y errores, y en general están conformes”, se advierte.

En el marplatense Teatro Diagonales, el fin de la gira los encuentra con una situación particular. A partir de la hora cero del 7 de julio, los trabajadores darían inicio a una jornada de lucha que implicaría un paro general. “Hubo algunas ideas interesantes para levantar el show”, dice la crónica de Pelo que da cuenta de una primera función “correcta” pero una consagratoria segunda parte. “Al finalizar el primer tema, la ovación demuestra que hay un clima perfecto. A partir de eso, Porsuigieco brinda una de sus más acabadas expresiones musicales y del histrionismo de sus integrantes”, dice sin demasiadas vueltas.

El disco ya se había grabado, el repertorio estaba definido, todas las canciones eran nuevas composiciones pero al regresar de la gira, cada uno de los músicos continuó con su carrera. El sonido ya era aquel predominantemente acústico sino que quienes se sumaron a las grabaciones terminaron de aportar los matices necesarios para mixturar la propuesta original con algunas pinceladas eléctricas que enriquecieron el material y le permitieron proyectarse en el tiempo. En ese disco hicieron sus aportes Oscar Moro, Gustavo Bazterrica, Pino Marrone, José Luis Fernández, Rinaldo Rafanelli, Alfredo Toth, Frank Ojstersek, Leo Sujatovich, Horacio Josebachvilli, Gonzalo Farrugia y Juan Rodríguez.

Antes de los reencuentros que en el siglo XXI antecedieron la foto que se multiplicó por redes y medios la semana pasada, en 1980 hubo un último cruce que tuvo lugar en la ciudad de La Plata. Como había sucedido en Uruguay, a comienzos de 1975, los músicos decidieron aprovechar un coincidencia temporal para inmortalizar el reencuentro. Fue en el Club Atenas, en un festival que había anunciado la presencia de Serú Girán, en los tiempos previos al lanzamiento de Bicicleta; a Porchetto que acababa de lanzar Metegol y a Gieco, que empezaba a mostrar en vivo el material de Pensar en nada.

Nito Mestre recién había separado a Los Desconocidos de Siempre y subió a cantar como invitado de Gieco esa noche. Después de la actuación de Serú Giran, “el bis fue la gran sorpresa, que comenzó a develarse lentamente a medida que los músicos subían al escenario”, se lee en el número 134 de la Pelo, de septiembre de 1980.

“Primero subió Charly García, luego Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco. El asombro de la gente no tenía, límites: Porsuigieco estaba ahí. Con Alfredo Toth en bajo, Moro en Batería, David Lebón en guitarra y Pedro Aznar en teclados. El tema del reencuentro fue ‘El fantasma de Cantervílle’, tocado en una remozada versión rockera. A pesar de que no hubo ensayo de por medio -la idea de tocar surgió momentos antes de empezar el festival- las ganas de tocar de los músicos suplieron cualquier defecto posible”, dice la crónica que no tiene firma.