Un hombre de 39 años fue detenido, en el barrio porteño de Monserrat, acusado de encabezar una organización de policías falsos que cometía robos.

Fuentes policiales informaron que el caso comenzó a causa de un robo y privación ilegítima de la libertad ocurrido el 31 de mayo, cuando los implicados se vistieron de oficiales para llevarse los objetos de valor.

La víctima radicó la denuncia y la División Investigaciones Comunales 3 identificó a uno de los sospechosos y localizó el auto utilizado en el ilícito, una pista que permitió ubicar la vivienda y concretar el allanamiento.

Durante el operativo realizado en un domicilio emplazado en la calle Presidente Luis Sáenz Peña al 700, el presunto miembro de la banda delictiva fue capturado y se incautaron 120 cigarrillos electrónicos, $700.000 en efectivo y documentación de las víctimas, así como también gran cantidad de elementos falsos con insignias de la Policía Federal.

Algunos de los elementos que se encontraron son gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, esposas, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y el automóvil Fiat Punto bordo utilizado por la banda.

El detenido quedó a disposición de la Justicia e imputado por el delito de robo.