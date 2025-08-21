Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
Vuelven a bajar bonos y acciones
En una jornada marcada por el nerviosismo financiero, el dólar oficial subió por primera vez en trece ruedas y volvió a superar los 1300 pesos, mientras los activos argentinos se desplomaron tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en medio de una fuerte volatilidad en las tasas de interés del mercado de dinero. El combo de incertidumbre política, tensiones con el Congreso y cambios abruptos en la regulación del sistema financiero disparó una ola de desconfianza que volvió a sentirse con fuerza en los precios.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1275 para la compra y $1315 para la venta.
El dólar blue está a $1320 para la compra y a $1340 para la venta.