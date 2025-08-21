El presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó a los organizadores del suspendido partido de anoche entre Independiente y la Universidad Católica de Chile, y condenó la violencia desatada entre hinchas de ambos clubes que se enfrentaron durante el encuentro disputado en Avellaneda, por la Copa Sudamericana.



El mandatario criticó la "irresponsabilidad en la organización" del encuentro, que estuvo en manos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) e Independiente, y sostuvo que “nada justifica un linchamiento” de personas, tal como ocurrió en las tribunas cuando un grupo de hinchas argentinos arremetió contra los visitantes que habían arrojado objetos a espectadores ubicados en plateas inferiores.

En un mensaje a través de redes sociales, Boric informó que la Cancillería de su país trabaja para garantizar la atención médica de la decena de chilenos hospitalizados y el regreso del centenar de hinchas de la U detenidos durante el partido suspendido a raíz de los gravísimos incidentes.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", cuestionó el presidente a través de un posteo en X.



"Ahora –añadió- nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”.

Por este motivo, el gobierno de Chile dispuso que su embajada, consulado, cancillería y Ministerio del Interior desplieguen su tarea diplomática e intermedie ante el gobierno argentino, que hasta el momento no se pronunció al respecto.

Uno de los encargados de las gestiones es el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, quien por instrucciones del mandatario trasandino debió ocuparse personalmente de sus compatriotas alojados en comisarías y hospitales de la zona.

El objetivo es “garantizar la seguridad” de esas personas, agregó Boric en otro de sus mensajes publicados en su cuenta oficial.



Debidos a los graves hechos de violencia, el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido durante el primer tiempo, mientras ambos clubes empataban 1-1 en la cancha de Independiente de Avellaneda.

Hubo peleas, linchamientos y personas que se arrojaron o fueron conminadas a hacerlo desde las tribunas. Algunos de estos quedaron con lesiones graves y debieron ser internados de urgencia.

Qué dijo la Conmebol

La Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el partido fue suspendido por "falta de garantías de seguridad", y deslindó responsabilidades tanto en el club Independiente y en las fuerzas de seguridad argentinas. Además, anunció que abrirá una investigación para aplicar el castigo que corresponda.



El texto dice: "La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado".



"Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", concluyó.