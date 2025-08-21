El principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, Cristian Graf, ratificó en una entrevista televisiva su inocencia en la causa que investiga la muerte del joven de 16 años en 1984. El hombre, de 58 años, aseguró que la familia desconoce cómo aparecieron los huesos de la víctima en el jardín de su casa. "Estamos muy mal, por el hecho de haber encontrado los restos, y después por el acecho mediático", indicó.

Graf reconoció que coincidió en el segundo año del secundario con Fernández Lima, pero aclaró: "Yo no lo recuerdo a él. No me vinculaba con los chicos del colegio. Mi círculo era aparte".

Además, Graf insistió en que Diego nunca había visitado su casa, y tampoco su familia. En este sentido, desmintió haber compartido un hobbie por las motocicletas con la víctima: "No me gustan las motos, nunca tuve carnet de conducir moto, y nunca arreglé motos. Mi hijo tuvo un momento en el que arreglaba motos antes de la pandemia, pero yo jamás. Lo mío es electricidad, electrónica y redes de comunicación", especificó.

Durante la entrevista, afirmó no recordar cómo fueron los momentos de la desaparición del joven. "No me acuerdo del momento de la desaparición, ni de los padres viniéndo a la escuela"

Noticia en desarrollo...