Dos suboficiales de la Policía de Salta que cumplían funciones en la División de Drogas Peligrosas en el barrio Mitre de la ciudad de Orán fallecieron anoche tras recibir disparos de arma de fuego.

Al principio el caso se presentó como un tiroteo entre ambos suboficiales, pero la Policía de Salta informó hoy que el hombre, identificado extraoficialmente como Darío Humberto Choque, de 36 años, disparó sobre la mujer, identificada también extraoficialmente como Erika Quispe, de 27 años, y luego se disparó a la cien.

La Policía precisó que el ataque se produjo alrededor de las 22.30 de ayer miércoles, cuando la joven ingresaba a tomar su servicio en Drogas Peligrosas. El hombre murió minutos después de la medianoche, ya en el Hospital San Vicente de Paul de Orán.

Extraoficialmente también se indicó que había una relación de pareja entre víctima y victimario. "Eran compañeros de la misma área de Drogas Peligrosas de Orán", precisó el jefe de prensa de la Policía, Cristian Aguilera, quien también indicó que ambos eran oriundos de la zona norte de la provincia y que tenían menos de cuatro años de antigüedad en la fuerza.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que interviene en el hecho la fiscal penal de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien indicó que se realizaron las diligencias de rigor en el lugasr, como el levantamiento de evidencias y el secuestro de armas de fuego.

Dado que los implicados pertenecen a la fuerza policial de la provincia, se dispuso que la Policía Federal será la auxiliar de las tareas investigativas.