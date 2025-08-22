Pensamientos en dirección como una bastadilla entrenada dibujan la curva de los poemas que travesean con el tiempo, sinusoide de concentrada admiración por el cuerpo de los animales que Diana Bellessi nombra con puntualidad zoológica y anhelo: “hermosos burros de Etiopía /que se prendieron gráciles/ al corazón bailando/ sobre el polvo albisinio/ como un verso de Rimbaud /por el aire traídos / de España o de Italia (…) /equinus con sus patitas /rayadas como cebras, / ¡caballito africano/ de color oro viejo /bañándose en el polvo”.

En los poemas de Diana los animales están cerca, son los que la acompañan en su casa, los que soñó cuando soñó con África y los que mira cuando África está delante de sus ojos. ¿Hacer lo mismo a distancia no es estar muy cerca? Una ondulación de lomos y lenguas -como en los mejores tiempos de la literatura- donde solo lo inverosímil es verdadero, nos lleva a una secuencia de amor lejano que inventa anécdotas como si nos guiara un mapa ágrafo, un abecedario infinito o arenas arenitas que tapan huellas (como dice la canción) para que volvamos a verlas.





La poesía de Bellessi pronuncia la motivación en todos los modos y tiempos verbales. Lo que soñamos y lo que vivimos. La vida entera. Una confesión a la intemperie -guarida indispensable- que se lee a sí misma en un poema, “siempre en un poema”. “El veinticuatro empieza a alargarse el día/ decía mi mamá, y se acaba el invierno/ que recién comienza!” son los primeros versos del poema ‘Tan alta, tan erguida’ y son también una declaración, la verdad revelada y la sorpresa que le da forma a La curva del tiempo donde cada poema es un itinerario minucioso del instante previo al parpadeo que logra que lo veamos todo como si pudiéramos: el Serengueti, los sauces, el reflejo de los elefantes en hilera, los robles, la llanura seca de color oro, el volcán Ngorogoro (donde Diana Tarzana fue feliz como el conde Greystoke en la sabana), la lluvia que cae en Zavalla como si fuera la última tormenta, el cascarudo dado vuelta, el delta de la patria, las ramas desnudas de julio y una magnolia recién abierta.

La proporción perfecta del espejo que no refleja lo mismo (como las “Monocopias” de Déborah Pruden) pero que comparte la belleza de “la luz aureolada por la sombra”. En los poemas de La curva del tiempo ni las agujas de los relojes que las tienen son rehenes de las postergaciones porque un sueño ondulante hilvana las horas para que la poesía, como una hembra inmortal, conduzca a la tropa. Cuando terminemos de leerlo (que oración mentirosa, La curva del tiempo no tiene fin) ¿qué otro libro de Diana Bellessi vamos a leer?

La curva del tiempo



Diana Bellessi



Fondo de Cultura Económica



68 páginas