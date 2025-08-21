La estrella emergente de la televisión, Bella Ramsey, vuelve a revolucionar la opinión del público al declarar su interés por interpretar al icónico superhéroe Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). No es nuevo que Ramsey haya logrado conectar con espectadores de todo el mundo gracias a su papel de Ellie en la serie The Last of Us, pero su reciente aspiración actoral abre una perspectiva interesante sobre las decisiones que podrían definir su futuro en la industria del entretenimiento.

Conversaciones sobre proyectos deseados: Bella y los guiones perfectos

El llamado UCM no es lo único que ha captado el interés de Ramsey. Durante una conversación en un evento organizado por HBO, la actriz reveló que le encantaría protagonizar una película de atracos junto a Pedro Pascal, su compañero de reparto en The Last of Us. "Creo que sería divertido filmar una historia de atracos, robando un banco juntos", comentó.

Su química con Pascal, que ha generado gran atención, ha dado lugar a numerosas preguntas sobre una futura colaboración. Aunque estos rumores surgen principalmente de las muestras de afecto y humor entre ambos, parece que los seguidores del dúo podrían tener que esperar para verlos en otro proyecto juntos.

El entretenimiento de superhéroes: Ramsey y su acercamiento al UCM

En lo que respecta a su posible incursión en el mundo de los superhéroes, Ramsey se mostró abierta a la idea de unirse al UCM. "Podría ser un nuevo superhéroe", señaló. Aunque es consciente del legado que Tom Holland ha dejado como Spider-Man, Ramsey no descarta la posibilidad de obtener un rol propio en futuras producciones de Marvel.

A pesar de haber descubierto su fascinación por este universo hace relativamente poco, gracias a The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, Ramsey ha expresado que su interés no ha dejado de crecer. La idea de interpretar a un héroe, quizá creado específicamente para ella, es algo que despierta su curiosidad.

A la espera del futuro: pasos preliminares pero significativos

Mientras continúa la temporada de premios, con Ramsey nominada de nuevo al Emmy por su interpretación de Ellie, sus seguidores permanecen atentos a las decisiones que marcarán su carrera a corto plazo. Aún no hay noticias firmes sobre el inicio de rodaje de la tercera temporada de la serie, y entre idas y venidas de posibilidades, se mantiene el rumor sobre lo que está por venir.

Los fans que han disfrutado de Ramsey en televisión y que ahora imaginan verla en la gran pantalla como parte del UCM deberán ser pacientes mientras se concretan aquellas ideas que la propia actriz ha mencionado en entrevistas. Aun en una etapa temprana de su trayectoria, Bella Ramsey promete seguir siendo una influencia notable en la industria, construyendo un portfolio que sin duda vale la pena seguir.

