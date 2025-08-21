La relación entre Alejandro Garnacho y el técnico de Manchester United, Ruben Amorim, es cada semana mas tensa. Ahora el portugués decidió que el delantero argentino no formara parte de la citación para el comienzo del campeonato, en la caída contra Arsenal.

El futbolista, por su parte, había adelantado que ya no tiene intención de defender la camiseta del Manchester United, y se entrena en solitario en su casa.

Las novedades en esta negociación surgieron en la última semana cuando se presentó una oferta concreta del Bayern Munich. Sin embargo, Garnacho ratificó que sus planes son otros y rechazó sumarse al club alemán. La decisión sacudió al mercado de pases, al negarse a una posibilidad histórica para cualquier futbolista.

Garnacho solo quiere ir al Chelsea, lo dejó claro en su momento, y continúa con esa idea, lo que también demuestra su interés por mantenerse en la Premier. Y, hasta el momento, esa parece ser la única salida y solución posible para terminar con la incertidumbre sobre su futuro. Los días están contados, con cierre de traspasos fijado para el lunes 1 de septiembre.

Afuera de la Selección Argentina y en veremos

Por lo pronto, en este contexto Garnacho quedó afuera de la última convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha con la Selección argentina, y en ese aspecto también lo corren los minutos para retomar la actividad y llegar al Mundial 2026.

En cuanto a la relación con los hinchas, el vínculo está totalmente destrozado: apareció vandalizado uno de los murales que hay en el ingreso a Old Trafford y que tiene al argentino como protagonista. Su cara apareció pintada y tachada, al igual que lo pulverizado que está su nombre en el futuro del Manchester United.

La última oferta de Chelsea por Garnacho llega a los 25 millones de libras, la mitad de lo que pretende Manchester United. Pero, incluso en esa perspectiva, sigue siendo la opción mas válida para un jugador que tiene un objetivo claro. Lo mismo para un club con el que ya no tiene vuelta atrás.

Por su parte, el viernes comienza la segunda fecha con uno de los clásicos londinenses entre West Ham y Chelsea, mientras que Manchester United visitará al Fulham el domingo.

Informe: Jorgelina Rocca