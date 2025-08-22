Cines
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Showcase. Sub: 16.50, 21.55 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 13.55, 16.30 h
EL CONJURO (2013)
Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años
Las Tipas. Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Hoy, 18.30 h
Showcase. Cas: dom y mié, 22.05 h; Sub: Jue, 22.05 h
EL CONJURO 2
Con Patrick Wilson y Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años
Nuevo Monumental. Sáb, 18.20 h
Showcase. Sub: Vie, 22.05 h; Cas: lun, 22.05 h
EL CONJURO 3
Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Dom, 21.15 h
Showcase: Sub: Sáb, 22.05 h; Cas: mar, 22.05 h
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h
Showcase. Sub: 18.50 h
HAZ QUE REGRESE
Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30, 22.15 h
Hoyts. Cas: 20.00, 22.30 h
Las Tipas. 4D Sub: 19.50, 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas 21.00 h
Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 20.05, 22.30 h; Sub: 17.30 h (*solo sáb y dom)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.45*, 16.00, 16.20, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.39, 20.00, 20.30, 21.15, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.15*, 14.40*, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo vie, sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. 2D Cas: 13.00*, 15.55 h (*solo sáb y dom)
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h
Hoyts. Cas: 20.00, 22.50 h
Las Tipas. 4D Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.35, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h
LA VIDA DE CHUCK
Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* h (*solo sáb y dom)
Cinépolis: Cas: 14.30*, 19.30 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Sub: 21.15 h
Showcase. Cas: 14.20, 19.30 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 4D Cas: 14.10 h; 3D Cas: 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.30 h; 2D Cas: 22.20** h (*solo sáb y dom) (*solo sáb, lun, mar, mié)
Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.30, 19.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom)
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 17.30 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.35 h. Sáb: 14.30, 17.15 h; dom: 17.40 h
Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)
MIRACULOUS
Animación. ATP
Las Tipas. Cas: 14.50 h
MONSTRUOS VS. ALIENS
Animación. Dir: Rob Letterman, Conrad Vernon
Cine Lumière. Mañana, 16.30 h
NADIE 2
Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 17.40 h; Sub: 20.00, 22.10* h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.15, 22.30 h; 2D Cas: 17.20, 22.00 h
Hoyts. Cas: 15.40, 17.50 h
Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.45 h
Showcase. Cas 17.35, 22.10 h; Sub: 13.15*, 15.25, 19.50 h (*solo sáb y dom)
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 20.00 h
Hoyts. Cas: 15.15, 17.50, 20.25, 23.00 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 20.00 h; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h
Showcase. Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.25 h (*solo sáb y dom)
UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DEL SILENCIO
Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane. Dir: Francesco Costabile. SAM 16 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
YUNGBLUD: ARE YOU READY, BOY?
Documental/musical. Dir: Paul Dugdale
Showcase. Sub, 19.50 h
Hoyts. Dom, 15.00 h
BAFICI 2025
Día 2
UNA CASA EN LA COSTA
Con Matías Mas, Agustin Mac Donald. Dir: Juan Linch. SAM 18 años
+ MONSTRUO DE XIBALBA
Con Rogelio Ojeda, Teresa Sánchez. Dir: Manuela Irene. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
ANTES DEL CUERPO
Dir: Carina Piazza, Lucía Bracelis. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 19.00 h
EL ZORZAL DEL ORIENTE
Dir: Mateo Martinsen Hansen
+ BEACHCOMBER
Dir. Aristotelis Maragkos.
Auditorio AMR (España 401). Hoy, 19.00 h
PELOPINCHO
Documental. Dir: Mariana Hermida. SAM 18 años
+ LS83
Documental. Dir: Hernán Szwarcbart. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
TODAS LAS FUERZAS
Dir: Luciana Piantanida.
Auditorio AMR. Hoy, 21.00 h
CACTUS PEARS
Con Bhushaan Manoj, Suraaj Suman. Dir: Rohan Parashuram Kanawade. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
Día 3
RENEGRIDO
Corto 24’. Dir. María Celia Ferrero. ARG. 2025
ESTE NO ES TIEMPO PARA CARNAVAL
Corto 23’. Dir. T. Pestaña Caro, K. Havas. ARG. 2025
MIREN FELDER
Corto 20’. Dir. Malen Otaño. ARG. 2024
EL BANNER
Corto 20’. Dir. Tomás Terzano. ARG, ESP. 2025
Auditorio AMR (España 401), Sáb, 17.00 h
INFLATABLE BEAR, HOURLY
Con Varvara Smoykova, Corinna Kirchhoff. Dir: Elizabeth Werchosin. SAM 18 años
+ AV. SÁENZ 1073
Documental. Dir: Lucía Seles. SAM 18 años
Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h
DIANE WARREN: RELENTLESS
Documental. Dir: Bess Kargman. SAM 16 años
Cine Lumière. Sáb, 19.00 h
DESPUÉS DEL SILENCIO
Corto 16’. Dir. Juana González Posse. ARG. 2025
THE LONG ROAD TO THE DIRECTOR’S CHAIR
Corto 70’. Dir. Vibeke Løkkeberg. NOR. 2025
Auditorio AMR. Sáb, 19.00 h
BAJO LAS BANDERAS, EL SOL
Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 18 años
Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h
BODEGÓN CON FANTASMAS
87’ Dir. Enrique Buleo. ESP, SER. 2024
FITTING IN
Corto 17’. Dir. Fabienne Steiner. SUI, RSA. 2025
Auditorio AMR. Sáb, 21.00 h
SUEÑAN LOS ANDROIDES
Con Manolo Marín, Marta Bassols. Dir: Ion De Sosa. SAM 18 años
+ MAMÁNTULA
Con Lorena Iglesias, Marta Bassols. Dir: Ion De Sosa. SAM 18 años
Cine El Cairo. Sáb, 22.30 h
Día 4
NO QUIERO VER EL SOL,QUIERO VER EL SOL
17’ Dir. Constanza Epifanio. ARG. 2025
NO PUEDO TENER SEXO
83’ Dir. Bel Gatti. ARG. 2024
Auditorio AMR (España 401). Dom, 17.00 h
CLEANING & CLEANSING
Documental. Dir: Thomas Fürhapter. SAM 16 años
Cine Lumière. Dom, 19.00 h
THE BEWILDERMENT OF CHILE
121’ Dir. Lucía Seles. ARG. 2025
Auditorio AMR. Dom, 19.00 h
THE ANTIQUE
Dir: Rusudan Glurjidze. Georgia-Suiza-Alemania-Finlandia; 2024.
Colegio de Arq. y Urb. (Belgrano 646). Dom, 19.00 h
NUESTRA PARTE DEL MUNDO
Con Juan Francisco Barberini, Margarita Molfino. Dir: Juan Schnitman. SAM 18 años
Cine El Cairo. Dom, 20.30 h
GUILLAUME BRAC UN PINCEMENT AU COEUR
38’. FRA. 2023
CE N’EST QU’UN AU REVOIR
64’. FRA. 2024
Auditorio AMR. Dom, 21.00 h
THE END OF INTERNET
Documental. Dir: Dylan Reibling. SAM 18 años
Cine El Cairo. Dom, 22.30 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
David Lebón. Mañana, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Beatles a la carta. Dom, 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Dread Mar I. Hoy, a las 21 h
La Beriso. Mañana, a las 21 h
Los auténticos decadentes. Vie 29 de agosto, a las 20 h
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Sergio Torres. Mañana, a las 21 h
Cae. Dom 24 de agosto, a las 21 h
C. C. CONTRAVIENTO
Rodríguez 721
Charly Samamé Ensamble. Una noche de recorrida por la historia del Jazz. Mañana, a las 21.30 h
C. C. PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Experiencia Piazzolla. Gratis, con retiro de entradas desde las 15 hs del día del concierto. Mañana, a las 20.30 h.
COMPLEJO FOREST
Brown 3198
Sergio Torres y Meta Guacha. Hoy, a las 22 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Garupá. Hoy, a las 21 h
Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h
Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h
Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Dom 24 de agosto, 19 h
LA SALA DE LAS ARTES
Suipacha 98 bis
Santiago Motorizado. Hoy, a las 20 h
Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Malecón. Hoy, a las 21 h (Petit Salón)
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Hoy, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Monólogos argentinos. Unipersonal de Martín Campilongo «Campi». Sáb 30 de agosto, a las 21 h
El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Vie 5 de sept, a las 21 h.
CEC
Paseo de las Artes y el río
Matate Amor. Esa mujer herida que dicen que está alterada en su manera de amar, de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, pero sobre todo con ella misma. Dir: Marilú Marini. Con Erica Rivas. Función especial en diálogo con el río Paraná. Hoy, a las 21 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Prenupcial en primera persona. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h
Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Dir: Marita Vitta. Dom 24 de agosto, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
La rota madre que te parió. Los vie de agosto, a las 21 h
Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Los sáb de agosto, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Precoz. Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura bordeando los límites del amor insano y perfecto- Basada en la novela de Ariana Harwicz. Dir: Lorena Vega. Mañana, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de agosto, a las 21 h
Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Los dom 24 y 31 de agosto, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Mal de amores. Sáb 23 y 30 de agosto, a las 21 h
LA NAVE
Laprida 1375
Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella. Dir: Francisco Fissolo. Los vie de agosto, a las 21 h
A la gran masa argentina. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.
Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h
Polvo de ladrillo. Unipersonal. Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Dir: José Moset. Jue 28 de agosto, a las 21 h