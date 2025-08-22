Cines

AMORES MATERIALISTAS

Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años

Showcase. Sub: 16.50, 21.55 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h

Showcase. Cas: 13.55, 16.30 h

EL CONJURO (2013)

Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años

Las Tipas. Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Hoy, 18.30 h

Showcase. Cas: dom y mié, 22.05 h; Sub: Jue, 22.05 h

EL CONJURO 2

Con Patrick Wilson y Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años

Nuevo Monumental. Sáb, 18.20 h

Showcase. Sub: Vie, 22.05 h; Cas: lun, 22.05 h

EL CONJURO 3

Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Dom, 21.15 h

Showcase: Sub: Sáb, 22.05 h; Cas: mar, 22.05 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h

Showcase. Sub: 18.50 h

HAZ QUE REGRESE

Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30, 22.15 h

Hoyts. Cas: 20.00, 22.30 h

Las Tipas. 4D Sub: 19.50, 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas 21.00 h

Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 20.05, 22.30 h; Sub: 17.30 h (*solo sáb y dom)

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.45*, 16.00, 16.20, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.39, 20.00, 20.30, 21.15, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.15*, 14.40*, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo vie, sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

Showcase. 2D Cas: 13.00*, 15.55 h (*solo sáb y dom)

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.30 h

Hoyts. Cas: 20.00, 22.50 h

Las Tipas. 4D Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.35, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h

LA VIDA DE CHUCK

Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* h (*solo sáb y dom)

Cinépolis: Cas: 14.30*, 19.30 h (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 21.15 h

Showcase. Cas: 14.20, 19.30 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Las Tipas. 4D Cas: 14.10 h; 3D Cas: 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.30 h; 2D Cas: 22.20** h (*solo sáb y dom) (*solo sáb, lun, mar, mié)

Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.30, 19.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 17.30 h

Hoyts. Cas: 15.10, 17.35 h. Sáb: 14.30, 17.15 h; dom: 17.40 h

Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)

MIRACULOUS

Animación. ATP

Las Tipas. Cas: 14.50 h

MONSTRUOS VS. ALIENS

Animación. Dir: Rob Letterman, Conrad Vernon

Cine Lumière. Mañana, 16.30 h

NADIE 2

Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 17.40 h; Sub: 20.00, 22.10* h

Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.15, 22.30 h; 2D Cas: 17.20, 22.00 h

Hoyts. Cas: 15.40, 17.50 h

Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.45 h

Showcase. Cas 17.35, 22.10 h; Sub: 13.15*, 15.25, 19.50 h (*solo sáb y dom)

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 20.00 h

Hoyts. Cas: 15.15, 17.50, 20.25, 23.00 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 20.00 h; Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h

Showcase. Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.25 h (*solo sáb y dom)

UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DEL SILENCIO

Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane. Dir: Francesco Costabile. SAM 16 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

YUNGBLUD: ARE YOU READY, BOY?

Documental/musical. Dir: Paul Dugdale

Showcase. Sub, 19.50 h

Hoyts. Dom, 15.00 h

BAFICI 2025

Día 2

UNA CASA EN LA COSTA

Con Matías Mas, Agustin Mac Donald. Dir: Juan Linch. SAM 18 años

+ MONSTRUO DE XIBALBA

Con Rogelio Ojeda, Teresa Sánchez. Dir: Manuela Irene. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

ANTES DEL CUERPO

Dir: Carina Piazza, Lucía Bracelis. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 19.00 h

EL ZORZAL DEL ORIENTE

Dir: Mateo Martinsen Hansen

+ BEACHCOMBER

Dir. Aristotelis Maragkos. 

Auditorio AMR (España 401). Hoy, 19.00 h

 

PELOPINCHO

Documental. Dir: Mariana Hermida. SAM 18 años

+ LS83

Documental. Dir: Hernán Szwarcbart. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

TODAS LAS FUERZAS

Dir: Luciana Piantanida.

Auditorio AMR. Hoy, 21.00 h

CACTUS PEARS

Con Bhushaan Manoj, Suraaj Suman. Dir: Rohan Parashuram Kanawade. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

Día 3

RENEGRIDO
Corto 24’. Dir. María Celia Ferrero. ARG. 2025

ESTE NO ES TIEMPO PARA CARNAVAL
Corto 23’. Dir. T. Pestaña Caro, K. Havas. ARG. 2025

MIREN FELDER
Corto 20’. Dir. Malen Otaño. ARG. 2024

EL BANNER
Corto 20’. Dir. Tomás Terzano. ARG, ESP. 2025

Auditorio AMR (España 401), Sáb, 17.00 h

INFLATABLE BEAR, HOURLY

Con Varvara Smoykova, Corinna Kirchhoff. Dir: Elizabeth Werchosin. SAM 18 años

+ AV. SÁENZ 1073

Documental. Dir: Lucía Seles. SAM 18 años

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h

DIANE WARREN: RELENTLESS

Documental. Dir: Bess Kargman. SAM 16 años

Cine Lumière. Sáb, 19.00 h

DESPUÉS DEL SILENCIO
Corto 16’. Dir. Juana González Posse. ARG. 2025

THE LONG ROAD TO THE DIRECTOR’S CHAIR
Corto 70’. Dir. Vibeke Løkkeberg. NOR. 2025

Auditorio AMR. Sáb, 19.00 h

BAJO LAS BANDERAS, EL SOL

Documental. Dir: Juanjo Pereira. SAM 18 años

Cine El Cairo. Sáb, 20.30 h

BODEGÓN CON FANTASMAS
87’ Dir. Enrique Buleo. ESP, SER. 2024

FITTING IN
Corto 17’. Dir. Fabienne Steiner. SUI, RSA. 2025

Auditorio AMR. Sáb, 21.00 h

SUEÑAN LOS ANDROIDES

Con Manolo Marín, Marta Bassols. Dir: Ion De Sosa. SAM 18 años

+ MAMÁNTULA

Con Lorena Iglesias, Marta Bassols. Dir: Ion De Sosa. SAM 18 años

Cine El Cairo. Sáb, 22.30 h

Día 4

NO QUIERO VER EL SOL,QUIERO VER EL SOL
17’ Dir. Constanza Epifanio. ARG. 2025

NO PUEDO TENER SEXO
83’ Dir. Bel Gatti. ARG. 2024

Auditorio AMR (España 401). Dom, 17.00 h

CLEANING & CLEANSING

Documental. Dir: Thomas Fürhapter. SAM 16 años

Cine Lumière. Dom, 19.00 h

THE BEWILDERMENT OF CHILE

121’ Dir. Lucía Seles. ARG. 2025

Auditorio AMR. Dom, 19.00 h

THE ANTIQUE

Dir: Rusudan Glurjidze. Georgia-Suiza-Alemania-Finlandia; 2024.

Colegio de Arq. y Urb. (Belgrano 646). Dom, 19.00 h 

NUESTRA PARTE DEL MUNDO

Con Juan Francisco Barberini, Margarita Molfino. Dir: Juan Schnitman. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 20.30 h

GUILLAUME BRAC UN PINCEMENT AU COEUR
38’. FRA. 2023

 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
64’. FRA. 2024

Auditorio AMR. Dom, 21.00 h

THE END OF INTERNET

Documental. Dir: Dylan Reibling. SAM 18 años

Cine El Cairo. Dom, 22.30 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

David Lebón. Mañana, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles a la carta. Dom, 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Dread Mar I. Hoy, a las 21 h

La Beriso. Mañana, a las 21 h

Los auténticos decadentes. Vie 29 de agosto, a las 20 h

La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Sergio Torres. Mañana, a las 21 h

Cae. Dom 24 de agosto, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Charly Samamé Ensamble. Una noche de recorrida por la historia del Jazz. Mañana, a las 21.30 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Experiencia Piazzolla. Gratis, con retiro de entradas desde las 15 hs del día del concierto. Mañana, a las 20.30 h.

COMPLEJO FOREST

Brown 3198

Sergio Torres y Meta Guacha. Hoy, a las 22 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Garupá. Hoy, a las 21 h

Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h

Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h

Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Dom 24 de agosto, 19 h

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis

Santiago Motorizado. Hoy, a las 20 h

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Malecón. Hoy, a las 21 h (Petit Salón)

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

El auténtico Pirulo. Un emprendimiento comercial donde Pirulo busca despegarse de sus compañeros. Hoy, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Monólogos argentinos. Unipersonal de Martín Campilongo «Campi». Sáb 30 de agosto, a las 21 h

El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Vie 5 de sept, a las 21 h.

CEC

Paseo de las Artes y el río

Matate Amor. Esa mujer herida que dicen que está alterada en su manera de amar, de desear, de romperse el cuerpo, de arrojarse sucia, de tomar un fusil, de no tener piedad con nadie, pero sobre todo con ella misma. Dir: Marilú Marini. Con Erica Rivas. Función especial en diálogo con el río Paraná. Hoy, a las 21 h

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Prenupcial en primera persona.  Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h

Aquelarre en el humedal. Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Dir: Marita Vitta. Dom 24 de agosto, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

La rota madre que te parió. Los vie de agosto, a las 21 h

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Los sáb de agosto, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Precoz. Una madre y un hijo en una geografía incierta y hostil se debaten entre la mímesis y la locura bordeando los límites del amor insano y perfecto- Basada en la novela de Ariana Harwicz. Dir: Lorena Vega. Mañana, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de agosto, a las 21 h

Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Los dom 24 y 31 de agosto, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Mal de amores. Sáb 23 y 30 de agosto, a las 21 h

LA NAVE

Laprida 1375

Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella. Dir: Francisco Fissolo. Los vie de agosto, a las 21 h

A la gran masa argentina. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.

Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h

Polvo de ladrillo. Unipersonal. Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Dir: José Moset. Jue 28 de agosto, a las 21 h