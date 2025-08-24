Piensa Egberto Gismonti, a sus 77 años, que la música, en tiempos de inteligencia artificial y post humanismo, es el único lenguaje artístico que no impone nada: propone. El mejor ejemplo, dice, es simple: elegir una música cualquiera –de cualquier artista, músico, cantante– y hacerla sonar ante cinco, seis, diez personas de edades completamente diferentes. Al terminar, pedirles que escriban lo que sintieron. “Tengo absoluta certeza de que, si es una música aún no encasillada en este mundo que le pone nombre a todo, tendremos diez respuestas distintas. Cada persona habrá vivido un momento de absoluta libertad, diciendo exactamente lo que sintió. Y me atrevo a decir: escucharemos diez respuestas diferentes”, dice el experimentado y ecléctico músico brasileño por correo electrónico desde su casa en Río de Janeiro, poco antes de presentarse nuevamente en Buenos Aires, donde esta vez dará un concierto denominado Celebración Universo Gismonti. Anticipa que repasará discos y distintos momentos de su carrera con la compañía del guitarrista brasileño Daniel Murray y de su colaborador histórico, el notable violonchelista Jaques Morelenbaum, con distintos invitados locales como el armoniquista Franco Luciani.



Considerado unánimemente por la crítica latinoamericana como uno de los músicos más lúcidos y talentosos de su generación, multiinstrumentista, compositor, productor y arreglador de orquestas sinfónicas del mundo, a Gismonti le gusta explayarse en su pensamiento, tan polifónico como las capas de su propia música. El brasileño de más de 60 discos –entre ellos, los imprescindibles Dança das cabeças (1976), Mágico (1979), Trem caipira (1985) y Música de sobrevivencia (1993)–, 30 bandas de sonido para películas y otras tantas para ballet y orquestas, de formaciones tan mixtas como las performances solistas o con dúo, trío, cuarteto, octeto y filarmónicas, no habla demasiado pero cuando lo hace se asume en el agrado por la conversación larga. Entonces, profundiza: “Sea la música u otro instrumento de conexión del ser humano con aquello que no necesita ver para creer que existe, vivimos hoy en un mundo que nos hace descreer de la singularidad. La singularidad de las ideas, de la pasión, del propio ser humano. Eso es muy peligroso para el alma”.

(Foto: Roberto Cifarelli)

ENSAYOS DE ERRORES



Se define, simplemente, como un espíritu inquieto. Está trabajando en un próximo álbum de piano solo y otro de piano y guitarra, en colaboración con Daniel Murray. Hoy, cuando sube a cualquier escenario –puede ir desde a Japón a Noruega, desde Brasil a Estados Unidos–, siente que su intención es diferente de hace diez o veinte años. Dice que busca tocar lo mejor posible dentro de los parámetros de los ensayos que tiene con su trío con Murray y Morelenbaum. Los nombra como “ensayos de errores”. Más que de logros o un repaso de su trayectoria, como se estila con artistas de su peso, el nacido en la ciudad carioca de Carmo, de madre siciliana y de padre libanés, el que a los seis años empezó a estudiar piano en el conservatorio, prefiere seguir dialogando de desvíos, de ambigüedades y tensiones, de caminos zigzagueantes.

“Estudiar para no errar nada, repetir infinitas veces el mismo gesto, es una forma de impedir la expresión absolutamente libre”, dice, en la charla por mail. “Evidentemente, hablo de la música que hago y de un tipo de música que me es muy caro: aquella que no tiene necesariamente un principio, un medio y un fin predeterminados”. Además de la ruptura de las convenciones artísticas, palabras como obra maestra o consagración le producen rechazo. “La experiencia que procuro seguir es la que me da la sensación de libertad. Y normalmente me siento más libre cuando atravieso las señales que dirigen hacia la perfección: la perfección de tocar, la perfección de cada frase, la perfección de cada detalle. No quiero eso para mi vida. Quiero que todo lo que haga y de lo que participe me dé la sensación de estar vivo. Y, si estoy vivo, necesito admitir lo contradictorio. Así, me sentiré feliz”, filosofa, con sus propias palabras, el amante de la música en sus términos más amplios y diversos, de lo popular a lo erudito, virtuoso tanto de la guitarra de diez cuerdas como del piano, capaz de obras para concierto y de trabajar con la orquesta cubana femenina Camerta Romeu, y de unir la tradición y la modernidad brasileña con temas como “Frevo” –que el dúo de Paco de Lucía y John McLaughlin incluía en su repertorio–, “Maracatú”, “Agua y vino”, “Loro”, “Salvador”, “Lundú” y “Palhaço”, versionados por artistas tan disímiles como Pedro Aznar, Jan Garbarek, Michel Camilo, Tomatito o Ed Motta.

SOÑAR CON LO NUEVO

De tocar con Naná Vasconcelos a Charlie Haden, más cercano a Heitor Villa-Lobos y Hermeto Pascoal que a Jobim y Chico Buarque, del jazz y el rock a la música clásica, gran conocedor de los géneros populares de Brasil como maracatú, choro, frevo, baião y las danzas y rítmicas indígenas del Amazonas, becado para estudiar con la famosa Nadia Boulanger, eximio intérprete de los conciertos de Ravel, sus hijos Bianca y Alexandre son también músicos reconocidos, con caminos propios. “Pienso que quien sueña con realizar nuevos proyectos también puede soñar con nuevas compañías, compañeras o compañeros, nuevos hijos o incluso nietos, nuevas ciudades además de aquella donde vivió tanto tiempo, nuevas conquistas, si no financieras, si no intelectuales, si no musicales, al menos conquistas de novedad: un libro leído, un encuentro inesperado, un descubrimiento personal”, lanza, dispuesto a no atarse a su puro presente. Y vuelve a hacer un elogio de la contradicción, tal vez como mensaje a los que buscan el éxito o los resultados inmediatos a cualquier costo.

“A mi modo de ver, la persona que desea realizar es consciente de que necesita, de una forma u otra, admitir lo contradictorio. Eso significa reconocer que error y acierto son hermanos siameses. No veo contradicción cuando digo que desear realizar, vivir, componer o escribir es una decisión que implica aciertos y errores. Ellos conviven pacíficamente en las mismas ideas y en las mismas obras. Y, por eso, después de una gran cantidad de proyectos realizados, los aciertos se vuelven muy buenos, y los errores se revelan igualmente importantes para la evolución”, reflexiona, y pondera la existencia de muchos “otros mundos” además del popular y del académico. “Todo lo que aprendí en cada estado brasileño, en países significativos, con amigos, amigas, compañeras de vida, pintores y pintoras, son nuevos mundos que aprendí a reverenciar”.

Entre los ’80 y los ‘90, hizo una gira por doce estados brasileños con su grupo y una orquesta de 44 músicos. El resultado fueron doce conciertos diferentes. “Y una energía contagiosa que nos recuerda una época en la que la osadía permitía proyectos inimaginables”, rememora, adelantando que desea sacar en el mercado, sin fines de lucro, muchas de esas grabaciones. También atesora experiencias con otras orquestas: la Sinfónica de Vilna –aún guarda un disco inédito grabado en el Monasterio de San Jerónimo, en Lisboa–, y otro álbum grabado en Dinamarca con la Filarmónica dirigida por Bo Holten y con participación del grupo Árduo Niva. Para dar cuenta de lo inconcluso, dice que conserva dos discos inéditos grabados en la Sumida Triphony Hall, en Tokyo: uno de guitarra y orquesta, y otro de piano y orquesta. “Todo esto pretendo lanzarlo sin fines comerciales”, concluye, sin misterios.

UNA IDEA ARGENTINA

Artista de culto y vanguardista tanto como letrado y popular, tan inescrutable como coleccionista de formas musicales, mestizo orfebre de sonidos atávicos, autor de una obra magnánima sobre la cultura, la historia y los paisajes indígenas, rurales, negros y a la vez urbanos y contemporáneos de Brasil, Gismonti saca a relucir sus primeros recuerdos sobre Buenos Aires. “Cuando vine por primera vez, a mediados de los setenta, ya conocía a algunos músicos argentinos de proyección internacional. El primero de ellos, claro, Astor Piazzolla, además de Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Pero la gran sorpresa de ese viaje fue conocer al grupo MIA”, dice, a poco de una nueva visita a Argentina. Le parecía algo completamente fuera de lo común, y poco a poco fue conociendo a Liliana y Lito Vitale, Verónica Condomí. “Toqué con varios de ellos, incluso en festivales. No recuerdo exactamente el lugar, pero sé que terminé subiendo al escenario, y hay fotos en las que aparezco tocando con muchos de ellos en diferentes momentos”.

Recuerda un primer encuentro en la casa de los padres de los Vitale. Allí había un periodista al que le pidió prestada su grabadora de casete. “Salí de la casa de noche, caminé por una carretera iluminada, fui y volví. Y terminé grabando una especie de entrevista conmigo mismo. No había reportero, ni los nuevos amigos del MIA, era sólo yo registrando reflexiones, emociones y descubrimientos de aquel momento”. Días después, el texto salió publicado en un diario, transformado en un testimonio que reconoce como cargado de alegría, afecto, estímulo e inspiración. “El MIA estaba plantándome ideas y sentimientos nuevos, y yo me dejé atravesar por eso”, reconoce en la huella del colectivo argentino.

Y lejos de una mera anécdota, se explaya: “Lo que más me encantaba era ver a un grupo de artistas hablando de lenguajes como la música, el teatro, la literatura, unidos en una misma fuerza creativa. El lado positivo del deseo de realización, la competencia, el coraje de experimentar incluso contradicciones entre sí, todo eso resultaba en algo que no parecía sólo el nacimiento de una idea, sino la continuidad de un proceso ya madurado, cargado de frutos de excelente calidad”. Aquellas primeras incursiones en Buenos Aires las recuerda, dice, como una vívida presencia. Con muchos de los integrantes de MIA mantuvo una amistad en el tiempo y Gismonti suma a otras dos artistas, la pianista Zaida Saiace y la cantante Silvia Iriondo, de quien su notable disco, Tierra que anda (2003), coprodujo para su sello Carmo/ECM, tanto por su predilección por otros músicos como Ernesto Snajer, apoyando su álbum Guitarreros (1997). El sello, se ríe, fue otra idea argenta: un empuje de Lito Vitale. Alguien a quien, entre tantos viejos amigos, espera encontrar en su nuevo espectáculo.

Egberto Gismonti se presentará el jueves en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 20.30.