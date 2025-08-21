Jack White, renombrado músico ganador de un Grammy, afirmó que Donald Trump está “disfrazándose de ser humano” y calificó a su administración de “mezquina e insensible” en respuesta a que la Casa Blanca lo llamara “un perdedor pasado de moda”. El ex líder de The White Stripes, conocido por el éxito “Seven Nation Army” de 2003, compartió un posteo el miércoles 20 de agosto, afirmando que Trump está “disfrazándose de cristiano, de líder, de persona con verdadera empatía”.

El lunes 18, el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo en un comunicado que White estaba “disfrazándose de un verdadero artista” después de que el músico criticara la “repugnante” y “vulgar” redecoración del Despacho Oval, que era visible durante su más reciente reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

White respondió a la Casa Blanca llamando a Trump “un estafador naranja” que “es un peligro para todo el mundo”. El músico escribió: “‘¿Disfrazándose de un verdadero artista’? ¡Gracias por darme la inscripción de mi lápida! Ese estafador naranja ha gastado más dinero de los contribuyentes haciendo trampa en el golf que ayudando a CUALQUIERA en el país. Mejora. Lo que sea.” También señaló que había recibido una respuesta airada por simplemente señalar la decoración de la Casa Blanca. “Qué gracioso que no fui yo quien mencionó la manipulación fascista y descarada de Trump del gobierno, sus tácticas de Gestapo, sus comentarios racistas sobre los latinos, los nativos americanos, etcétera,” escribió.

Luego, White criticó la “ignorancia de los niños moribundos en Sudán, Gaza y la República Democrática del Congo” y “su falta de empatía hacia los veteranos militares y aquellos que luchan contra la pobreza”. “No, no fui yo quien mencionó nada de eso, fueron mis comentarios sobre la DECORACIÓN DEL DESPACHO OVAL lo que provocó que respondieran con insultos. ¿Qué tan mezquina y patética e insensible puede ser esta administración?”

White continuó: “Así que, gente de MAGA, disfruten de cubrir su jardín de rosas, de su salón de baile de 200 millones de dólares en la Casa Blanca y de sus kitsch dorados pintados en spray de Home Depot, porque él no gastará dinero en ayudarles A MENOS que encajen en su agenda de idiotas ricos y supremacistas blancos.”

El intercambio comenzó cuando White compartió una foto de Trump y Zelensky sentados en el Despacho Oval, rodeados de adornos dorados. “Miren cómo Trump ha transformado la histórica Casa Blanca en algo repugnante”, escribió. “Ahora es una habitación de vestuario de un luchador profesional, vulgar y con pan de oro. No puedo esperar para el combate de UFC en el jardín frontal también, ya ha casi logrado el film Idiocracia.”

White, quien anteriormente etiquetó a Trump como un “fascista obvio” y un “dictador en potencia” después de que ganara las elecciones de 2024, continuó: “Mirá su repugnante gusto, ¿le comprarías un coche de segunda mano a este estafador, y mucho menos le darías los códigos nucleares? ¿Una Biblia de Trump chapada en oro se vería perfecta en esa repisa con un par de zapatos de Trump a cada lado, verdad? Qué vergüenza para la historia americana.”

La respuesta completa del representante de la Casa Blanca, Cheung, fue: “Jack White es un fracasado, un perdedor pasado de moda que publica tonterías en las redes sociales porque claramente tiene mucho tiempo libre debido a su carrera estancada. Es evidente que ha estado disfrazándose de un verdadero artista, porque no aprecia y, francamente, falta al respeto, al esplendor y la importancia del Despacho Oval dentro de ‘La Casa del Pueblo’.”