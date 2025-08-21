Entre 1863 y 1869 dos compañías, la Unión Pacific y Central Pacific, construyeron en Estados Unidos el llamado “Tren transcontinental”. Unión Pacific, con base en Iowa, construyó hacia el oeste, tendiendo más de mil millas de vías. Central Pacific, con base en California, construyó hacia el este, y también mil millas. El 10 de mayo de 1869, los equipos de ambas empresas se juntaron en el desierto de Utah, uniendo sus vías.

Para tamaña tarea era imprescindible una mano de obra importante. La guerra de Secesión (1861-1865) resultaba un impedimento serio para conseguirla. La escasez de trabajadores por la leva militar originó el ingreso de miles de trabajadores extranjeros. Sobre todo irlandeses y chinos. Estos últimos representaban el 90 por ciento de la mano de obra del tramo oriental. Los cálculos estiman la cifra en alrededor de 12 mil trabajadores chinos en jornadas de más de 12 horas.

Se los discriminaba pagándoles la mitad del salario abonado a trabajadores “blancos” y alojándolos en tiendas precarias.

En una de estas tiendas empieza nuestra historia. Ming, Yuan y Zhao, trabajadores chinos, exhaustos por la jornada laboral, solían recordar con nostalgia su vida como agricultores en el sur de China, cerca del Delta del río Perla. Aparte de compartir recuerdos, todos se repartían un ungüento que les calmaba el dolor, especialmente a los que sufrían artritis. Se trataba del aceite de serpiente de agua china, rico en Omega3, que ayudaba a bajar las inflamaciones. Usado durante siglos en China, se lo frotaban en las articulaciones para mitigar dolores.

Los chinos comenzaron a compartir su secreto. Y allí comenzó la avidez de comerciantes norteamericanos por elaborar su propio aceite de serpiente. Pero como en el territorio de Estados Unidos no había serpientes de agua chinas (típicas de los arrozales de China), intentaron reemplazarla por la serpiente de cascabel.

En esta adaptación gringa se destacó Clark Stanley, conocido como el “Rey de la serpiente de cascabel”. Vendía un supuesto aceite de serpiente para mitigar el dolor muscular. En la Exposición Mundial de Chicago tomó una serpiente viva, la abrió, luego la sumergió en agua hirviendo, cuando la grasa subió a la superficie la escurrió y allí, frente a la sorpresa general, inventó el Aceite de Serpiente Stanley.

Al principio el éxito fue rotundo. Pero al tiempo comenzó a derretirse. Se demostró que el aceite de serpiente cascabel tenía menos de un tercio del ácido que contenía la serpiente china. Aún peor: el invento de Stanley solo contenía aceite mineral, grasa vacuna y pimienta roja.

Finalmente en 1917, denunciado por violar la Ley de alimentos y medicamentos puros, cerró su negocio y nunca más se lo vio. El gran engaño, de todos modos, ya había sido consumado.

Si el Presidente Javier Milei imitara a Stanley, su pócima tendría componentes: ancla cambiaria, déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, “superávit” fiscal y generoso endeudamiento.

El gobierno solo pudo renovar el 76 por ciento de la deuda en pesos que vencía hacia finales de julio, pese a validar tasas que superaron el setenta por ciento. El llamado desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) dejó liberados alrededor de 83 billones de pesos, que como era de esperar fueron a presionar sobre el mercado cambiario.

Las LEFI, instrumentos para absorber pesos del mercado, provocaron como dijera Emiliano Libman (“En el reino del revés, sobran pesos y no llegás a fin de mes”) que “al eliminarlas sin establecer claramente cómo se iba a regular el mercado monetario, pasó lo esperable: las tasas de interés de corto plazo se desplomaron ante el exceso de pesos y, toda vez que esto ocurre, como es más barato conseguir liquidez, los rendimientos financieros en moneda nacional se reducen”.

El derrumbe de las tasas a corto plazo encendió las alarmas y se despertó el dólar. A los pocos días las tasas se fueron por las nubes. Contra su prédica, el Gobierno no tuvo más remedio que quemar su guión y, lejos de dejar que las fuerzas del mercado actuaran libremente, intervino con todo. Por ejemplo, lanzó “una licitación sorpresa” para ofrecerles a los bancos un instrumento similar para depositar la liquidez, por el que terminó pagando una tasa más alta de las que pagaba por las LEFI que acaba de rescatar.

Complementariamente subieron los encajes bancarios a fin de quitar liquidez en el mercado. Todas estas maniobras pretenden frenar el salto del dólar oficial para evitar un crecimiento de la tasa de inflación antes de las elecciones. Sin embargo, ya existen presunciones ciertas de que el impacto en precios tendrá efectos en agosto/septiembre.

Algunos sostienen que el traspaso a precios (pass-through) no será directo por el estancamiento del consumo y la caída de ventas. Aun si así fuera, sobre todo en los pequeños comercios minoristas sería otro palazo sobre una rentabilidad que puede llegar a obligarlo a bajar sus persianas. Además, por el lado de la demanda de consumo se observa, según la Consultora Empiria, una mora de tarjeta de crédito del 4,2 por ciento, doblando el dos por ciento que existía en enero de este año. Señales de un debilitamiento del ingreso, acorde con el ajustazo de Milei sobre salarios y jubilaciones.

La pócima mileista contiene un déficit persistente de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El gobierno trata de justificar tal déficit como una consecuencia lógica de un aumento de importaciones, que reduce el saldo positivo de la balanza comercial. Mezclando peras con manzanas, intenta confundirnos. El déficit de la cuenta corriente se explica, en realidad, por un sostenido aumento de la cuenta Servicios, y en particular del sector de turismo. Para financiar el citado déficit es imprescindible una cuenta financiera positiva conformada por inversión extranjera directa y/o endeudamiento externo.

Según David Cufré en “Saluden a los dólares que se van” (7/6/2025) “en los primeros cuatro meses de 2025, la inversión externa directa arrojó un saldo negativo de 1789 millones de dólares”. Es decir, las empresas extranjeras repatriaron capital a sus casas matrices. Si le sumamos la nueva deuda con el FMI de dos mil millones de dólares, queda claro que el “programa” de Milei solo se sostiene con deuda y más deuda.

Guido Zack, en un trabajo titulado “¿Consistencia? No gracias: la eliminación de las LEFI, evidencia la ficción del superávit fiscal”, publicado el 23 de julio, deja al desnudo que el Aceite Milei sólo se sostiene con deuda y una tasa de interés super positiva. Carlos Amiral en “Deuda ya sin LEFIS, se multiplican los vencimientos en pesos”, ya advertía que los vencimientos de deuda en pesos de agosto podrían provocar para su capitalización un nuevo aumento de tasas, con el consiguiente daño a la economía real.

No se equivocó, el 13 de agosto el gobierno no pudo patear el 100% de la deuda. Renovó el 61%, pero con tasas en alza que llegaron en el tramo más corto al 70% anual. En términos mensuales las tasas duplican en todos los casos la tasa de inflación. Timba al palo.

Como la de Stanley, la pócima de Milei tiene poco futuro. Ojalá muchos se den cuenta a tiempo.