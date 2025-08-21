La comunidad educativa de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo del barrio de Caballito realizará este viernes un abrazo simbólico al colegio para reclamar por seguridad ante los sucesivos robos que vienen sufriendo en el establecimiento. El último fue el fin de semana pasado, pero las familias advierten que ya se acumulan cinco hechos similares dentro del edificio en menos de un año, mientras que los estudiantes también sufren robos en las puertas del colegio.

Las familias y estudiantes se juntarán este viernes a las 7.30 de la mañana, hora de ingreso de ese turno, a las puertas del edificio escolar ubicado en la calle General Martín de Gainza al 1050. En un comunicado titulado "El Huergo en Alerta" señalaron que allí pedirán "respuestas y soluciones de manera urgente" por los hechos que "ponen en riesgo a nuestrxs hijos y los materiales de trabajo que tanto cuesta conseguir".

Fabián Berenbaum, integrante de la cooperadora del colegio, precisó a este diario que "venimos sufriendo esto desde hace diez meses: dos veces ocurrió en octubre del año pasado y tres veces más en lo que va de este año". "Entran a robar a la escuela, principalmente a la cantina y la cocina, pero también a la biblioteca para llevarse distintos elementos. Además vandalizan esos lugares y hasta activan matafuegos adentro del colegio", agregó. Según indicó Berenbaum, en el último robo producido el pasado fin de semana, los dos jóvenes que ingresaron al lugar fueron identificados por cámaras ubicadas en la cocina del colegio e incluso las imágenes muestran el momento en que dan vuelta los aparatos para no ser registrados.

Sin embargo, señala el hombre, todavía no tienen novedades de la resolución de este caso ni de medidas en función de los anteriores: "Siempre es el mismo modus operandi y todos sabemos por dónde entran, se hicieron las denuncias pertinentes en todos los casos y la policía dijo que iba a reforzar la seguridad, incluso hablamos con la supervisión de escuelas técnicas y hasta con el Ministerio de Educación, pero no recibimos respuesta o responden cosas que no resuelven la situación", indicó.

Página 12 consultó a fuentes del Ministerio sobre medidas tomadas en torno a la seguidilla de robos en el último año y respondieron que "el establecimiento consta de una alarma de detección de intrusos, además de los dispositivos de alerta frecuente, y cuando hay movimientos, se activa". Según Berenbaum, sin embargo, "las alarmas que han puesto alarmas no funcionan, por eso pedimos también que pongan rejas en los sectores donde ya sabemos que ingresan pero no se hace". Desde el Ministerio indicaron en este sentido que este viernes "un gerente de obra visitará la escuela para dialogar con los directivos y establecer, de común acuerdo, si es posible instalar otros sistemas de alarmas en diversos puntos".

Las familias advierten que los casos de robos dentro del colegio no son aislados, sino que se dan en el marco de hechos similares ocurridos en la entrada de la escuela: "Todo esto se suma a los robos reiterados que sufren los chicos y chicas en la puerta porque hay una situación de desidia general en la escuela. Ahora hay una rectora nueva que intenta gestionar todas estas cosas, pero entendemos que ella no es el problema porque está muy limitada ya que nadie se hace cargo", concluyó Berenbaum.







