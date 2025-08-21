Un informe interno producido durante una de las detenciones del asesino múltiple Matías Jurado, entre 2018 y 2021, recomendaba su internación en una institución psiquiátrica por un cuadro de psicosis, según el documento al que accedió este diario. Este jueves fue imputado formalmente por el homicidio de Sergio Alejandro Sosa, cuya familia realizó una marcha de silencio en el barrio Mariano Moreno.

Matías Jurado, de 37 años, está detenido desde el 30 de julio, imputado por “homicidio agravado por ensañamiento" por las muertes de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y de Sergio Alejandro Sosa, de 25 años. Restos de estos dos hombres fueron encontrados en la humilde casa de Jurado, en el barrio 8 de Marzo, de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Pero además se sospecha que Jurado pudo haber cometido más crímenes. Aunque no se descartan más posibles víctimas, ahora se trata de terminar si estuvo también involucrado en las desapariciones de Juan Carlos González, de 60 años; Juan José Ponce, de 51, y Miguel Ángel Quispe, de 60 años. El común denominador de estas cinco personas es que, Salvo Sosa, eran todos mayores de 50 años y se encontraban en situación de vulnerabilidad, sea por debilidad mental o por consumos problemáticos.

El informe de las psicólogas al que este diario accedió, y que está incorporado al expediente que se tramita ahora, señala que entre 2018 y 2021 Jurado padecía "desorientación temporo espacial, alucinaciones auditivas y visuales muy vívidas". Que escuchaba voces "bien imperativas" que, entre otras indicaciones, muchas veces le ordenaban que no hablara con las psicólogas. El informe también sostiene que Jurado no comprendía la criminalidad de sus actos, lo que contrasta con el informe producido ahora, en esta nueva causa, en la que se concluyó que está orientado y los comprende, aunque coincide en cuanto a su perfil violento.

Aquel informe anterior también da cuenta de la historia de vida de Jurado, marcada por el consumo problemático de marihuana y pasta base de larga data y el abandono familiar desde que era niño. De hecho, el asesino vivía con un sobrino de 16 años cuya madre también sufre de adicciones y se encuentra en situación de calle por temporadas.

Jurado tiene también una larga historia de institucionalización, dado que ingresó al sistema judicial a los 15 años. En 2021 recuperó su libertad, y volvió a cometer delitos.

Actualmente Jurado está en el Establecimiento Penitenciario N° 1, con prisión preventiva por 120 días, que pueden prorrogarse. Está alojado en un sector de mayor seguridad junto a otros ocho internos, en celdas individuales. Además, cuenta con un régimen de seguridad especial: permanece bajo custodia constante mediante una cámara de vigilancia.

Sin embargo, los familiares aclararon que están conformes con la investigación y están siendo acompañados por el departamento de asistencia a la víctima del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

La madre de Sosa dijo que su hijo no vivía en situación de calle. "Tenía su casa y familia. El era alcohólico, hice de todo para recuperarlo y las instituciones me cerraron las puertas", sostuvo. También recordó el último día que el joven pasó en su casa y contó que tras su desaparición sus amigos le contaron que se fue con "un hombre gringo" que le ofreció una changuita. "Mi hijo hacia esos trabajos y así me lo engañó", lamentó. A Jurado se lo apoda "El Gringo".

Excavaciones

El martes pasado y este jueves, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó excavaciones en seis puntos determinados del patio de la casa de Matías Jurado, donde se encontraron óseos, material genético y prendas, elementos que también se hallaron a metros de este domicilio.

Los tres peritos del EEAF desarrollan su tarea junto a expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta y el equipo de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA), y un entomólogo forense. La investigación es llevada a cabo por un equipo de fiscales encabezado por el fiscal regional Guillermo Beller e integrado Alejandra Serrano Antar, Juan Sorbello y Emilio Gurrieri.

El martes último, en el inicio de las excavacaciones estuvo en el lugar fiscal regional Beller, quien dijo que esas medidas se iban a circunscribir a la casa de Jurado dado que con la ayuda de perros adiestrados de la Policía de Catamarca se descartaron "los otros sectores en los cuales en algún momento también habíamos hecho abordaje de campo”, la planta de residuos ubicada en la finca El Pongo.