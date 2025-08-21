El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la Guardia Nacional y los agentes federales desplegados en Washington se quedarán ahí "un largo tiempo", durante una visita a una sede policial en un barrio del sudeste de la capital del país. El 11 de agosto pasado, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una "emergencia" por la alta criminalidad.

"Queremos nuestra ciudad perfecta"

"Nos vamos a quedar por un largo tiempo (...) queremos que nuestra ciudad sea perfecta", dijo Trump rodeado de unos 300 efectivos de la Guardia Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias más. Trump visitó una sede de la policía en Anacostia, uno de los vecindarios de Washington con mayores indices de criminalidad, ubicado a cuatro millas de la Casa Blanca.

Inicialmente Trump había anunciado que patrullaría las calles de la capital junto a las fuerzas de seguridad, pero se limitó a presidir un acto de agradecimiento para los agentes con los que compartió pizza. En redes sociales, el movimiento ciudadano "Free D.C." convocó a los residentes de la capital estadounidense a salir a las calles con cacerolas, matracas y silbatos como medida de rechazo a las medidas adoptadas por el presidente.

El pasado 11 de agosto Trump declaró una "emergencia de seguridad pública", tomó el control de la policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para "restablecer el orden público", pese a que los datos de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años. Desde entonces seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) enviaron más efectivos, el número de soldados de la Guardia Nacional en Washington superaría los 2 mil.

Trump mostró este jueves su interés por ampliar el periodo de control federal sobre la ciudad por medio de una petición que será presentada ante el Congreso y dijo que "no habrá tolerancia para la barbarie, la suciedad y la escoria". El inquilino de la Casa Blanca acusó a la ciudad de ser "un santuario para los criminales" y dijo que está llena de "turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar".

Más de 600 detenciones

La medida de emergencia del republicano fue duramente criticada por la mayoría de los ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos, y el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fueron abucheados el miércoles al visitar a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la estación central de trenes de Washington. "Vamos a ignorar a estos estúpidos hippies blancos que deberían irse a casa a dormir una siesta porque tienen más de 90 años", respondió Vance.

Grupos ciudadanos también subrayan que la militarización de las calles de la ciudad provoca accidentes como el que ocurrió cerca de la Explanada Nacional, cuando un jeep Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.

Este jueves las autoridades estadounidenses cifraron en más de 600 los arrestos realizados desde que la Guardia Nacional fue desplegada en la ciudad hace una semana. De ellos, 251 fueron detenciones de migrantes irregulares. Los reservistas patrullan principalmente zonas del centro, como monumentos y estaciones de transporte público, aunque vienen operando con mayor frecuencia en toda la ciudad.

Trump aprovechó este jueves una entrevista con un podcast de derecha para cargar contra la política migratoria del gobierno anterior. "En los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos", dijo el presidente republicano, quien agregó que "el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera".

Caída de la delincuencia

Varios incidentes relacionados con el despliegue militar se volvieron virales, como la detención de un hombre que fue grabado arrojándole un sándwich a un agente después de una noche de fiesta. Carteles al estilo Banksy en honor al llamado "hombre del sándwich" aparecieron por toda la ciudad.

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera. Sin embargo los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia, en 2020.