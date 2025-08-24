Calle 142 y 14, Berazategui, Buenos Aires. Desde que nací, en 1986, a pasos de esa esquina y en un pequeño local, funcionó la carnicería de mi viejo. Una foto mía de bebé envuelto en unas mantas dentro de una bandeja de acero inoxidable (de esas donde se deposita la mercadería) sintetiza estas líneas.

Crecí y en algún momento empecé a ayudar a mi viejo en el trabajo para ganarme mis primeros pesos. De tan solo recordar que en un comienzo la paga era de cinco pesos cada domingo y que yo me sentía millonario, pienso que algo salió mal para nuestro país, o al menos para mi economía.

Al terminar la secundaria, mientras me formaba como actor, ese era mi trabajo estable. Lugar donde, hoy lo pienso, se produjeron las semillas de personajes, escenas, de obras que hice, que no hice, que haré o que no haré nunca.

Mi viejo también es fotógrafo. Y como los lugares para exponer sus fotografías no abundaron nunca, tuvo la idea de exponerlas en el local –se expone donde se puede, se hace teatro donde se puede–. De modo que, si uno entraba a hacer sus compras y paneaba, podía ver su muestra de fotos junto a unos pollos, un costillar, y una bandeja con hígado y mercaderías varias. Además, todas las mañanas había música sonando de esos reproductores de cd con forma de huevo. Mi viejo canta y toca la guitarra muy bien. Y solía cantar sobre las voces de los artistas. Entre ellos, el más recurrente, era Joan Manuel Serrat. Y entre su vasta lista de canciones hay una que siempre me lleva a la misma imagen.

La canción: “El sur también existe”, del álbum cuyo título es el mismo y en la tapa hay un arco iris puesto de tal forma que parece una sonrisa de colores sobre un fondo blanco. La letra es de Mario Benedetti, la música y la voz de Serrat. La imagen: una ristra de chorizos colgando de la ganchera. Riestra que oculta el rostro y parte del pecho de mi viejo. De él se ven sus antebrazos y sus manos trabajando, desgrasando un azotillo. Yo lo miro desde otro mostrador mientras empano unas milanesas de pollo. Mi viejo es el que canta. Aunque lo que canta para mí son esos chorizos húmedos y rozagantes, recién entregados por el proveedor Martínez. Esa combinación, todo el tiempo esa mezcla. "El sur también existe" es para mí esa imagen, y esa imagen la puerta a la carnicería de mi viejo: la cocina de mi imaginación, donde bailan fotografías blanco y negro, bolas de lomo, canciones de Serrat, Silvio, la Negra y Milanés, medias reses y charlas sobre lo sueños de la noche anterior. Cuántas cosas…

Abreu, un amigo de mi viejo, se esconde dentro de la heladera grande, la cámara que está a la vista del público. Cuando un cliente pide un pollo, mi viejo abre una de las puertas pequeñas de la heladera y la mano de Abreu sale con la palma hacia arriba como una bandeja contenedora del pollo. El cliente no reacciona. No puede reaccionar. El procedimiento se repite sin un tiempo estipulado. Abreu murió hace unos años. En mi recuerdo, su mano sigue saliendo con el pollo desde la heladera.

“Aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol”.

Un cliente llega muy temprano, recién estamos comenzando a armar el local, leyó en los carteles que hay tres kilos de carcasas por dos pesos y pide la oferta. Mi viejo le contesta que aún no llegó el proveedor y que todavía no tiene. El cliente le dice “¿Y entonces para qué ponés el cartel afuera?”. Son las siete de la mañana, hace frío y mi viejo tiene las manos congeladas por tocar la mercadería. Lo mira, aprieta la cuchilla y le dice “¡¿Y vos te pensás que cuando tengo lo escribo y cuando no tengo salgo corriendo a borrarlo para que no me rompan las pelotas los pelotudos como vos?! ¡Tomatelas porque te voy a cagar a trompadas!”. El hombre es enorme y podría ahorcarnos a los dos con ambas manos hasta matarnos. Sin embargo, se asusta y sale.

“Aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite”.

Entran a robar. Hay gente adentro del local. Yo estoy limpiando la heladera, la grande. Estoy adentro. Podría quedarme ahí y nadie se daría cuenta. Pero tengo miedo y salgo despacio. Digo “hola” para que sepan que estoy ahí, para que no se asusten más que yo y me disparen. Por suerte no lo hacen. Quieren llevar a los clientes para atrás. Hay una señora mayor: de edad y de tamaño. El espacio entre el mostrador y la sierra que forma el pasillo que conduce a ese atrás no es lo suficientemente ancho para que la señora pase con comodidad. Son unos segundos en donde la señora se tranca y debe pensar que la van a matar porque grita “¡No me mate por favor, no me mate!”. Yo pienso que voy a ver una muerte en vivo y en directo, una muerte innecesaria, por unos pocos centímetros de más. De más al menos para ese pasillo, de más al menos para esa señora, para ese momento de esa señora. Pero por suerte gira y de perfil y aspirando todo el aire del lugar la señora fluye entre los obstáculos y llega al fondo.

“Aquí abajo, abajo, el sur también existe.”

¿Qué sur? ¿De qué sur hablamos? ¿De qué sur me hablaba mi viejo poniendo una y otra vez ese cd? Siempre hay un norte que ordena, “con sus llaves del reino y sus enciclopedias”. Pero también hay un sur donde hay "quienes se desmueren y quienes se desviven”. Argentina está en el sur, Berazategui está en el sur, lo que imagino está en el sur, ahí adentro todo. El teatro que me gusta y que hago está en el Sur.

Martín Mir es actor, director y coordina talleres de actuación. Es egresado de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Perfeccionó sus estudios con José Cáceres, Eugenio Soto y Ricardo Bartis en el Sportivo Teatral. Desde hace varios años coordina grupos de entrenamiento actoral en el Cultural Thames. Dirige En cada lugar del mundo, en este instante los viernes a las 20 en Vera Vera Teatro, Vera 108. Y actúa en La gesta heroica, de Bartis, los domingos a las 20 en el Centro Cultural Thames, Thames 1426.