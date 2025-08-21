"Mi obsesión era entender porqué ocurrió lo que ocurrió durante la última dictadura cívico militar, qué lo hizo posible. Nací en 1965 y entré a la vida adulta con la democracia. Eso marcó toda mi búsqueda profesional", dice a Buenos Aires/12 Sebastián Guerrini, diseñador en Comunicación Visual graduado de la UNLP y doctor en Comunicación e Imagen por la Universidad de Kent, Inglaterra, con extenso recorrido profesional el los sectores público y privado, últimamente más ligado al asociativismo.

Guerrini es el autor del libro "Marcas que cuentan historias", que se presenta este viernes en La Plata. Antes publicó "Los poderes del diseño", "Diseñando la nacionalidad", y el libro del muy platense "Club de Rugby Los Tilos". Es, entre otras cosas, el autor del logo del Conicet, que está por cumplir veinte años y se sigue usando, y de la versión gráfica del escudo nacional, que se utilizó desde 2001 hasta hace muy poco.

Guerrini, que dedicó su doctorado a investigar las formas de comunicación predominantes en el estado argentino a lo largo de los últimos dos siglos, entiende que "sin comunicación e historia no habría naciones, instituciones ni mercados, ni siquiera el amor sería posible", porque "cuando dos personas se conocen, se presentan, se dicen el nombre y se cuentan su historia". A la vez, entiende que las imágenes y los símbolos, las marcas, juegan un papel clave en esos procesos, ya que disparan sentidos y operan como puentes entre lo racional y lo emocional.

Su trabajo, aclara, está más enfocado en la construcción histórica de los discursos que construyeron la nación y la nacionalidad que en la coyuntura, por eso es muy cauto a la hora de analizar la comunicación de la gestión libertaria e insiste en la diferenciación entre la comunicación del gobierno y la estatal, mucho más amplia.

--¿De qué se nutre o de qué se compone esa identidad discursiva de la que estamos hechos los argentinos?

-En trabajos anteriores pude establecer una periodización de las identidades que fueron comunicando a través del estado nacional. Hay cuatro elementos que se van solapando, uno que prevalece circunstancialmente pero ninguno desaparece del todo. Uno es la identidad liberal, otro la nacionalista católica de raigambre hispánica, y ya en el siglo, la de los trabajadores, vinculada al peronismo, y la democrática, en la que prevalece la forma sobre el fondo, que aparece en las presidencias de Irigoyen, pero se vuelve central con Alfonsín. Dependiendo de nuestra edad, de la generación a la que pertenezcamos, vamos a haber transitado una infancia donde prevalecía uno u otro de estos elementos y esa va a ser nuestra asociación primaria y más directa, eso va a ser lo que cada uno entienda por nación. Y acá tomo conceptos de Lacan a Foucault.

-- ¿Qué abarca el corpus de este análisis?

--Literalmente, todas las formas de comunicación de la estatalidad, desde los textos escolares hasta los uniformes militares, pasando, por supuesto, por las marcas, logos, escudos y demás elementos visuales. Por ejemplo, después del golpe de 1930, lo primero que hace Uriburu es copiar los uniformes militares alemanes. Esa es toda una señal. Recordemos que le ejército era germanófilo y ahí se impuso a la marina, que era anglófila.

--¿Y qué se observa en el gobierno de Javier Milei?

--Los gobiernos que necesitan utilizar el estado para construir identidad semantizan todas las formas de expresión. En el caso de Milei, la utilización del león está al servicio de construir una figura potente de él mismo, ante la falta de otros recursos como, por ejemplo, la obra pública.

--Entonces no es algo inédito.

--Inédito no, pero no observo un trabajo en ese sentido prácticamente desde el primer peronismo, por ejemplo con las imágenes con que se comunicaban los planes quinquenales. Ahora hay presencia estatal en cuestiones como la compra de armamento, pero eso no reconfigura el espacio simbólico.

--¿La apelación del gobierno es exclusiva al liberalismo o hay también elementos del nacionalismo tradicional? Porque ese era, en teoría, el aporte de Victoria Villarruel.

--Yo observo liberalismo, más allá de alguna acción puntual. Recordemos que esos sectores, representados en Villarruel, fueron tempranamente desplazados de la alianza de gobierno.

--¿Y anteriormente?

--De los gobiernos de las últimas décadas, el que desarrolló un mayor trabajo de construcción narrativa fue el de Cristina, con componentes ideológicos muy presentes. Néstor era en sí mismo una presencia fuerte, de manera que podía prescindir de estas estrategias. De hecho, en los gobiernos de Cristina podemos hablar de la aparición de un quinto elemento o recurso, que es la apelación al pueblo como sujeto histórico, como portador de esa identidad.

--¿Esas prácticas atraviesan al estado en su conjunto?

--Puede haber excepciones. Por ejemplo, durante el año largo que trabajé para el Conicet, entrevisté a funcionarios, investigadores, trabajadores y dirigentes sindicales. Aunque es obvio que el Conicet es una agencia pública, ellos se sentían más representantes de la ciencia argentina que del estado argentino. Una especie de significante más amplio y abarcativo, de la manera que la selección de fútbol representa al fútbol argentino en su conjunto. Entonces, el desafío era sintetizar eso en unos pocos elementos. Así surgió ese infinito que a la vez es una bandera flameando.

Presentación

Sebastián Guerrini presentará este viernes su nuevo libro bilingüe "Marcas que cuentan historias/ Once upon a brand". La cita es a las 19 horas en el Café Dardo Rocha, de calle 6 entre 49 y 50.