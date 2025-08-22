El Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) volverá a realizarse el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 21, en el Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038), con entrada libre. La edición 2025 reunirá a 40 sellos y más de 20 actividades, entre charlas, talleres, proyecciones, espectáculos y propuestas interactivas para público adulto e infantil. Entre los autores invitados estarán Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, entre otros.
