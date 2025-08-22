En las efemérides del 22 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1862. Nace Claude Debussy

Nace Claude Debussy, figura principal del impresionismo en Francia. Entre sus obras destacan los dos libros de preludios para piano, la Suite Bergamasque (que incluye el célebre "Claro de Luna"), la ópera Pelléas y Mélisande, y el corpus de obras orquestales que abarcan El Mar, Preludio a La Siesta de un Fauno, Imágenes, Juegos y Nocturnos. Murió en 1918.

1920. El nacimiento de Ray Bradbury

En Waukegan, Illinois, nace Ray Bradbury. Los cuentos de Crónicas marcianas lo consagraron al comenzar los años 50. El libro fue prologado, en castellano, por un entusiasta lector: Jorge Luis Borges. En 1953 apareció su novela Fahrenheit 451, en la que imagina un futuro con libros prohibidos y bomberos que se dedican a quemarlos. Otras obras: El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, El país de octubre, El vino del estío y El verano de la despedida. Fue el guionista de la adaptación al cine de Moby Dick dirigida por John Huston en 1956. Falleció en 2012 en Los Ángeles.

1922. El asesinato de Michael Collins

Michael Collins, uno de los principales líderes del Ejército Republicano Irlandés, muere asesinado a los 31 años durante la guerra civil que siguió a la independencia de Irlanda. Había integrado la delegación que firmó con Inglaterra el tratado que estableció la República de Irlanda.

1937. Nace Raúl Lavié

En Rosario, en la provincia de Santa Fe, nace Raúl Peralta, más conocido como Raúl Lavié. Una de las grandes voces de la música popular argentina, comenzó cantando tangos y la fama le llegó como integrante de El Club del Clan. Su carrera abarca más de seis décadas y también ha incursionado en la actuación.

1951. El Cabildo Abierto del Justicialismo

Se realiza el mayor acto de masas de la historia argentina hasta entonces. Más de un millón de personas llenan la avenida 9 de Julio para el llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, con el que la CGT pretende proclamar la fórmula Juan Perón-Eva Perón. La Primera Dama, que ya transita el cáncer que acabará con su vida en once meses, dilata su confirmación y pide cuatro días para pensar. El 31 de agosto renunciará a la candidatura a vicepresidenta a través de un discurso radial.

1961. El nacimiento de Andrés Calamaro

Nace Andrés Calamaro. Su carrera despegó como integrante de Los Abuelos de la Nada. Más tarde, con Ariel Rot formó Los Rodríguez. Su etapa solista vino en la segunda mitad de los años 90, con discos como Alta suciedad, Honestidad brutal y El salmón, un trabajo que abarca 5 CDs.

1968. El Papa en América Latina

Pablo VI se convierte en el primer Papa en visitar América Latina. El Pontífice llega a Colombia para el Congreso Eucarístico Internacional. Recorre Bogotá y Mosquera en las 48 horas en que permanece en el país.

1972. La Masacre de Trelew

Se produce la Masacre de Trelew, en la base naval de esa ciudad chubutense. Allí habían sido llevados 19 integrantes de organizaciones armadas que no pudieron consumar la fuga del penal de Rawson, el 15 de agosto. Ese día lograron llegar al aeropuerto de Trelew mientras seis líderes abordaban un avión rumbo a Chile. Los 19 fugitivos son llevados a la Base Almirante Zar y en la madrugada del 22 son acribillados en lo que se presenta como un intento de fuga. Hay tres sobrevivientes: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, que desaparecerán durante la siguiente dictadura. El gobierno militar de Alejandro Lanusse deslinda responsabilidades. Tres militares fueron condenados en 2012, cuarenta años después de los hechos. En 2022, el fusilador Roberto Bravo, que se había radicado en los Estados Unidos, fue condenado en un juicio civil en Florida a pagar 27 millones de dólares.

1994. La Constitución reformada

Se aprueba la Constitución reformada, que habilita un mandato presidencial de cuatro años con una reelección e introduce el ballotage. La reforma fue posible gracias al Pacto de Olivos que en 1993 acordaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de la reelección, se provincializan los recursos naturales, se habilita la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, nace la figura del jefe de Gabinete, los senadores pasan a ser tres por provincia y elegidos por voto popular, y se incorporan los tratados internacionales.

1998. Muere Elena Garro

La escritora mexicana Elena Garro fallece a los 81 años. Escribió novelas como Los recuerdos del porvenir y Reencuentro de personajes. Además, dejó una extensa y alabada obra teatral y cuentística. También publicó el libro Memorias de España 1937, sobre su experiencia durante la Guerra Civil Española junto a su entonces marido, Octavio Paz.

Además, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias.