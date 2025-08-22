Tres diputados paraguayos propusieron un proyecto de ley para crear en Asunción un "Museo Nacional de la Triple Alianza" que preserve la memoria histórica de la guerra que entre 1864 y 1870 enfrentó a su país con Argentina, Brasil y Uruguay, que provocó la pérdida del 60% de la población local.



Los diputados del gobernante Partido Colorado Rodrigo Gamarra, Rocío Abed y Hugo Meza propusieron el museo como un centro de memoria histórica y cultural de Paraguay, informó la Cámara baja en un comunicado.



En la exposición de motivos, el proyecto señala que la "Guerra de la Triple Alianza significó el mayor genocidio de la historia sudamericana, con la pérdida del 60% de la población paraguaya y la devastación económica, territorial y social del país".



Según el comunicado, la iniciativa legislativa aclara que el objetivo "no es promover resentimientos, sino evitar el olvido, dignificar a las víctimas y enseñar a las futuras generaciones que la historia no debe repetirse".



Así mismo, los parlamentarios argumentan que, más de 150 años después del conflicto, Paraguay aún no cuenta con un museo que honre esa memoria con un espacio educativo.



La propuesta también detalla que los objetivos consisten en recuperar y exhibir documentos, objetos, fotografías y testimonios relacionados con la contienda; promover la comprensión de los hechos y sus consecuencias; además, de contribuir a la formación ciudadana y cultural, desarrollar programas pedagógicos y promover la cooperación con universidades, entre otras instituciones.



Adicionalmente, el proyecto de ley propone declarar el 1 de marzo, fecha de la muerte del Mariscal Francisco Solano López (1827-1870), como "Día Nacional de la Memoria y la Soberanía Paraguaya", con actos educativos y culturales en todo el país, coordinados por el museo.



Solano López fue el presidente de Paraguay de 1862 a 1870, año en el que murió en combate mientras era comandante en la guerra contra la Triple Alianza. En el Panteón de los Héroes, de Asunción, hay una cripta dedicada a varias personalidades históricas paraguayas, entre ellas a Solano López.