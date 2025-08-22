Allanamientos y dólares. La investigación por el presunto pago de coimas a funcionarios del Gobierno de Javier Milei que saltó a la luz esta semana luego de que trascendiera un audio del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ya logró un avance fundamental en las primeras horas.

El abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la nueva causa por coimas que involucra al presidente, su hermana Karina Milei y el desplazado Spagnuolo, dio detalles de los últimos allanamientos que se sucedieron en las primeras horas del viernes y se mostró positivo en torno a un posible procesamiento.

Según Dalbón, la causa “está prosperando” y la calificó de “éxito” luego que después de 24 horas de haberla hecho, en Comodoro Py la “están tomando en serio y avanzando”.

En este sentido, el letrado informó a la 750 que se hicieron “más de 14 allanamientos, han secuestrado más de 200 mil dólares de uno de los familiares del señor Kovalivker que es el dueño de la droguería Suizo Argentino con sobres separados, es decir, que era dinero para darle a diferentes personas”.

Los allanamientos

Los 14 allanaminetos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi como primera medida en la investigación que sacude al Gobierno. En los audios enviados por Spagnuolo —que además es el abogado personal de Milei y su abogado— se refiere a pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos y vincula con la maniobra a Karina Milei, Hernán "Lule" Menem y al propio Presidente.



Los allanamientos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo, de Daniel Garbinelli -director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS, también mencionado en los audios- y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos pero solo se pudo acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba irse de su domicilio en Nordelta a bordo de un vehículo. Al directivo de la Droguería Suizo Argentina le secuestraron también unos 200 mil dólares distribuidos en distintos sobres y papeles con anotaciones.

El resto de los allanados no fueron encontrados, por lo que todavía las fuerzas de seguridad no pudieron secuestar sus teléfonos. El interés principal está en el celular de Spagnuolo, quien en uno de los audios dice tener "todos los WhatsApp" para demostrar la maniobra de corrupción.

¿La "doctrina vialidad" es solo para CFK?

En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner le recordó al actual mandatario, Javier Milei, los alcances de la "doctrina Vialidad" por la que fue condenada, ya que según los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, el ultraderechista estaba al tanto de las coimas.



Según Gregorio Dalbón, "es cierto que en Comodoro Py a veces las causas se resuelven políticamente", teniendo de "antecedente" la condena y procripción a Cristina.

"Javier Milei, que fue informado por su abogado personal por hechos de corrupción, ya debería estar siendo llamado a indagatoria siguiendo esa misma doctrina, hablando jurídica y políticamente. En este caso esperamos que prime la sinceridad, el derecho, porque el hecho está confeso y Karina Milei es la principal responsable de esto y es la principal recaudadora en todo hecho de corrupción en el Gobierno de Javier Milei", advirtió Dalbón.

El argumento judicial utilizado para condenar a la presidenta del PJ nacional en la causa por la obra pública fue que “una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.



"Lo que han hecho es actos de coima con porcentajes dichos por el propio abogado sobre la base de algo que, desde el advenimiento de la democracia, nunca vimos: robar plata a la ANDIS. Sabemos que Javier y Karina Milei son dos chirolitas de los que manejan el poder, pero bueno, es buen momento para que los que manejan el país tengan su primera causa judicial en serio y, me parece que en este punto, la van a tener", concluyó el letrado