Las grandes aventuras animadas siempre dejan una huella en quienes las ven, y Hoppers promete ser una de ellas. La película presenta una posibilidad hasta ahora inimaginable: que los humanos y los animales puedan comunicarse de manera directa y sincera. Esta premisa se materializa gracias al mundo creado por Daniel Chong, director del filme, y su equipo en Disney-Pixar.

La protagonista de Hoppers, Mabel, quien desde joven ha tenido una conexión especial con los animales, participa en un experimento revolucionario. Gracias a una tecnología avanzada que permite transferir la conciencia humana a cuerpos robóticos con apariencia animal, Mabel “salta” dentro del cuerpo de un castor. Desde esta nueva perspectiva, descubre un ecosistema con reglas propias, aprendiendo a sobrevivir, interactuar con otras especies y adaptarse a las dinámicas del estanque para no convertirse en presa.

Dicha habilidad podría ser la clave para resolver misterios dentro del reino animal, despertando también inquietud sobre los efectos adversos de interferir con la naturaleza.

La evolución del legado de Pixar

A lo largo de las décadas, Pixar ha dejado en claro su talento para construir universos innovadores y desbordantes de imaginación. No obstante, en los últimos años el estudio ha atravesado una etapa irregular, con producciones que no siempre lograron el mismo impacto en taquilla ni en la crítica. Después de la mala recepción de Elio, la atención mundial se centró inevitablemente en Hoppers.

El lanzamiento de su tráiler oficial despertó una gran expectativa entre los seguidores. El proyecto cuenta con un elenco de voces destacado, encabezado por Piper Curda y acompañado por figuras de renombre como Bobby Moynihan y Jon Hamm, lo que incrementa aún más el atractivo de la propuesta. La gran incógnita ahora es si este nuevo film logrará darle a Pixar un impulso renovado en la escena del cine animado, como ya lo consiguió Inside Out 2, que batió récords en taquilla.

La postura de la comunidad científica

La conexión entre el ser humano y la naturaleza siempre ha sido un tema de interés para los científicos, y la premisa de Hoppers hace eco de este cuestionamiento fundamental. Algunos expertos han expresado escepticismo respecto a la legitimidad ética de usar la tecnología para infiltrarse en el reino animal, mientras que otros celebran el potencial de esta visión cinematográfica para sensibilizar sobre la preservación de la fauna.

Daniel Chong, director de la película, afirma que la historia no solo busca entretener, sino también inspirar una reflexión profunda sobre la coexistencia y conexión entre las especies. Al sumergirse en la experiencia de Mabel, los espectadores pueden empatizar con las criaturas que comparten nuestro planeta, dando pie a un diálogo necesario sobre el equilibrio y la responsabilidad en nuestra interacción con el mundo natural.

Con todo esto, solo queda esperar al estreno el próximo 6 de marzo de 2026 para ver si Hoppers cumple con las expectativas de convertirse en la obra maestra que muchos anticipan.

