El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que los trabajadores públicos van a redoblar la apuesta frente a la reacción del Gobierno de Javier Milei a la jornada de este jueves en el Senado, en la que se aprobó una serie de leyes para otorgar fondos frescos a diversos sectores y se dio marcha atrás con decretos desreguladores de organismos del Estado.

El Gobierno anunció una ola de despidos en los organismos que iban a ser desregulados. “Es una resolución de pase a disponibilidad muy grave. Está desafiando a dos poderes del Estado”, retrucó Aguiar.

“Incumple una sentencia judicial y se desconoce lo resuelto por el Congreso. Así, consolida su accionar al márgen de la ley y fractura el Estado de derecho”, aseguró el dirigente gremial.

Además, desde el sindicato denuncian una persecución sindical "sin precedentes”. “Porque el listado de trabajadores que elaboran son todos aquellos que participaron de los reclamos, que se movilización, e incluye a los delegados”, alertó.

Y añadió: “Desde ATE vamos a actuar en dos planos: vamos a la Justicia, porque sin lugar a dudas hay mala fe, y está probada la malicia de tomar esta decisión a minutos de que se había rechazado el decreto. Y segundo, nos obliga a tomar nuevas medidas de fuerza”.

“Es un acto administrativo desesperado de Sturzenegger y Milei. Y por supuesto inaplicable. Está viciado. No puede dejar de lado el triunfo que hemos tenido. Hemos ganado una batalla crucial en esta guerra contra el Gobierno nacional”, afirmó.

Además, lejos de retroceder, desde ATE aseguran que van a duplicar la lucha: “Le pusimos freno. Se está evitando un daño social irreparable. Y quedó claro que si funcionan las instituciones, la represión no alcanza”.

“Milei nos agredió desde el minuto cero. Yo creo que el Gobierno sin facultades delegadas pierde fuerza. Y no le vamos a dar tregua. Ahora vamos a romper el techo de las paritarias. Ahora vamos por los salarios” concluyó.