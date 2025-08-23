La ciudad de Rosario recibirá el 28 y el 29 de agosto a representantes de universidades públicas de todo el país en el Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, bajo el lema “Enseñanza, investigación, gestión y territorio”. El evento es una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, en esta primera edición, contará con la organización de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en La Siberia, Centro Universitario Rosario (CUR).

Durante dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario: la enseñanza, la investigación, la gestión y la extensión. El objetivo es pensar la innovación en cada uno de estos campos, en un contexto de profundos cambios sociales, políticos y económicos que exigen nuevas respuestas desde la universidad pública.

“Estaremos abordando temas centrales, como el financiamiento universitario y la preocupación por la reducción de los salarios docentes y no docentes; al mismo tiempo, celebramos poder abrir un espacio de reflexión colectiva sobre la universidad del futuro: una universidad que esperamos cuente con los recursos necesarios, pero que también se construya a partir de las innovaciones, los aportes y las discusiones que surjan de los trabajos presentados”, expresó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.

“Es la primera vez en toda la historia que el sistema universitario argentino, toda la comunidad académica y científica del país, se va a reunir para pensar qué estamos haciendo bien, qué nos falta corregir, cuáles son las transformaciones que las universidades exigen en un mundo que cambia vertiginosamente, en una Argentina que ya no tiene los mismos problemas, conscientes de que la Universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas”, agregó el vicepresidente, Franco Bartolacci.

El encuentro contará con la presentación de más de 800 trabajos académicos, distribuidos en distintas mesas de debate, y un espacio especialmente dedicado a la exposición de buenas prácticas: experiencias innovadoras que distintas universidades están desarrollando y que pueden servir de inspiración y réplica en otras instituciones.

Se espera la participación de alrededor de 2.000 personas de todo el país, entre docentes, investigadores, gestores, estudiantes y representantes de la comunidad académica y científica. “La universidad es una herramienta extraordinaria de transformación: no sólo forma profesionales altamente capacitados, también aporta soluciones y propuestas en un mundo que cambia todo el tiempo. Por eso necesitamos repensar cómo hacemos mejor las cosas”, completó Bartolacci, rector de la UNR.

En paralelo al congreso, el CIN realizará su reunión ordinaria de rectores y rectoras. El 94° Plenario de Rectoras y Rectores del viernes 29 servirá para analizar el estado de situación del sistema universitario argentino y definir las acciones para el segundo semestre, en diálogo directo con las conclusiones y debates que surjan del congreso.

De esta manera, Rosario será mucho más que sede de un congreso: será el lugar donde se encuentren experiencias y propuestas de todo el país, un espacio para debatir y pensar el presente y el futuro, reafirmando que la universidad pública no solo crea conocimiento, sino que también lo convierte en motor de transformaciones para el conjunto de la sociedad.



