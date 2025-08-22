La V Cumbre de Países Amazónicos comenzó este viernes en Bogotá con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Bolivia, Luis Arce, y con un llamamiento a proteger la selva que comparten ocho países.

La cumbre de presidentes se lleva a cabo en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, donde los mandatarios y ministros de las demás naciones que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se han reunido con líderes indígenas y representantes de la sociedad civil.

La OTCA, creada en 1978, está formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Un minuto de silencio

El encuentro arrancó con un minuto de silencio por las 20 víctimas mortales de los atentados del jueves al ser atacados un helicóptero de la Policía en la localidad de Amalfi (noroeste) y las inmediaciones de una base aérea en Cali (suroeste).

Después, la líder indígena Paulina Romero, del pueblo cubeo, tomó la palabra en su lengua nativa y entonó un canto tradicional que fue recibido en silencio por los presidentes y delegaciones.

Su intervención, cargada de simbolismo, recordó el papel de los pueblos originarios como guardianes de la selva amazónica. El pueblo cubeo habita en el departamento del Vaupés, en la frontera con Venezuela y Brasil.

El coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca, insistió durante la instalación de la cumbre en la importancia de proteger la Amazonía. "Necesitamos salvar la vida para darles un futuro mejor para nuestros hijos y nietos", manifestó antes de entregar unos regalos a los líderes regionales.

Declaración conjunta

El encuentro de presidentes tiene como propósito consensuar una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía que será presentada en la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil).

Según el Gobierno colombiano, el objetivo es "pasar de las palabras a la acción" con medidas que aborden de manera integral la deforestación, el cambio climático, la minería ilegal, la seguridad regional y las necesidades de las poblaciones de frontera.

Además de Petro, Lula y Arce, participan en la cita las vicepresidentas de Venezuela, Gabriela Jiménez, y de Ecuador, María José Pinto, así como los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin Bouva; Bolivia, Celinda Sosa; Venezuela, Yván Gil, entre otros. También está presente el secretario general de la OTCA, el colombiano Martín von Hildebrand.

Mecanismo amazónico

Este jueves, durante una reunión de los cancilleres de los países amazónicos, se aprobó una resolución que da nacimiento al Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI), informó la plataforma Infoamazonia. Se trata de una medida que busca fortalecer el diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas para contribuir a la protección de la Amazonia.

De ese modo, en la toma de decisiones podría garantizarse una intervención oficial de los representantes de las comunidades que históricamente han vivido en la región.

David Flórez Valencia, asesor de Políticas para Colombia y Perú de la ONG Rainforest Foundation Norway (RFN), afirmó que el lanzamiento del MAPI implica “un paso histórico en la manera como se piensa y se gobierna el bioma amazónico”.

Por primera vez, dijo, se abre “un espacio dentro de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) que se centra en garantizar la participación directa de los pueblos indígenas, desde su derecho a la autodeterminación en las decisiones que afectan sus territorios”.

Esta instancia de cogobierno contará con un delegado del Gobierno y uno de los pueblos indígenas de cada uno de los países amazónicos: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam. Es decir que habrá un total de 16 representantes.

El MAPI había quedado contemplado en la Declaración de Belém, producto de la anterior Cumbre Amazónica, que se llevó a cabo en agosto de 2023.

En ese momento, los mandatarios de los ocho países “reconocieron la importancia de la participación plena y efectiva de las poblaciones amazónicas, especialmente los pueblos indígenas, en la gestión y conservación de la región”, de acuerdo con la OTCA. La composición y procedimientos del MAPI quedaron establecidos tras un proceso de construcción y negociación y de 18 sesiones virtuales.

Para Freddy Mamami, coordinador de Asuntos Indígenas de la OTCA, “esto responde a un compromiso político del más alto nivel y a una deuda histórica con los pueblos indígenas amazónicos, cuya contribución a la protección de la biodiversidad, a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de la cultura tradicional es insustituible e invaluable”.

Por su parte, Sônia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, dijo que “los desafíos son muchos, pero esta alianza entre gobiernos y organizaciones indígenas cuenta con todas las bases para tener éxito a la hora de cumplir un objetivo en común: cuidar nuestra selva, nuestra casa”.