El juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de salida del país para el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y los directivos de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

La medida se produce tras la filtración de audios en los que Spagnuolo denuncia pedidos de coimas para la compra de medicamentos, vinculando la maniobra con el presidente Javier Milei y su círculo más cercano.

La decisión judicial apunta a asegurar la presencia de los involucrados mientras avanza la investigación sobre retornos millonarios que habrían ido a manos de funcionarios, incluida Karina Milei.

Contadoras de billetes y dinero en efectivo

Los operativos incluyeron la sede de la ANDIS, la droguería Suizo Argentina y al menos 12 domicilios particulares de empresarios vinculados a la causa. Durante los procedimientos se incautaron órdenes de pago multimillonarias, dos teléfonos celulares de Spagnuolo, uno de los Kovalivker y 266 mil dólares en un automóvil de Emmanuel Kovalivker, además de siete millones de pesos.

Spagnuolo fue encontrado en su camioneta Nivus en Pilar, mientras intentaba salir de su vivienda en Altos de Campo Grande. En su domicilio se requisaron documentos, una máquina contadora de billetes y billetes de baja denominación.

En la casa de Jonathan Kovalivker se hallaron cajas de seguridad abiertas, dinero disperso y objetos considerados evidencia clave por los investigadores.

El origen de la causa

La investigación comenzó tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, motivada por un audio donde un hombre, presuntamente Spagnuolo, relata pedidos de coimas dentro de su área. La grabación involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y habría sido obtenida de manera clandestina y posiblemente editada.

Spagnuolo fue removido de su cargo anteanoche, sin explicaciones oficiales desde la Casa Rosada. El fiscal federal Franco Picardi busca reunir todos los elementos que puedan servir como prueba, incluyendo la extracción forense de los celulares secuestrados.

