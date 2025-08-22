Tras despedidas y regresos, Sueño de Pescado vuelve al ruedo y entre los shows programados para las próximas semanas brindarán uno en el mes de septiembre en Mar del Plata. A su vez, el show que tendrá lugar en septiembre será uno de los primeros desde la reapertura de Casa Rock.

Además, vedrá acompañado de su nuevo lanzamiento, “Ladrones del Silencio”, un álbum que vio la luz en marzo y que fue presentado en el microestadio de Ferro. Desde 2022 la banda oriunda de la ciudad de La Plata no se presenta en La Feliz, cuando su último disco era “Motor Animal”.

Además de “Motor Animal” y “Ladrones del Silencio”, en sus doce años de historia Sueño de Pescado lanzó diversos discos que los llevaron a la popularidad que gozan actualmente: “Venganza Primavera” (2014), Siglo Pánico (2016), “Sangre en tus luces” (2017) y “La Palabra” (2019).

El show de Sueño de Pescado en Mar del Plata para presentar su último disco será el 13 de septiembre y las entradas ya están a la venta: parten desde los $30.000 por el sistema Articket o en puntos de venta físicos como La Casa de las Guitarras (Belgrano y Jujuy) o Conex (San Martín y Salta).

Además del show que darán en el icónico bar de Córdoba y Alberti, tienen previsto pasar Montevideo el 6 de septiembre y por el Teatro Flores el 20 de septiembre. Con su característico sonido crudo, bases contundentes y guitarras filosas, el grupo liderado por Manuel Rodríguez sigue marcando su huella en la escena del rock argentino, aún después de trece años de su primer recital.