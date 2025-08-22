El presidente Javier Milei brindó un discurso en el marco del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario pero, en su exposición que duró alrededor de una hora, se olvidó de lo más importante: hacer referencia al escándalo por el cobro de coimas para la compra de medicamentos para personas con discapacidad que ya eyectó de su puesto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En una jornada cargada de tensión por los audios filtrados días atrás que involucran a su círculo más íntimo, el mandatario prefirió hablar de números. En textuales palabras del presidente, "sobre un tema que es importante y que hay mucho debate hoy: la volatilidad de la tasa de interés".

Sin decir una palabra acerca de las presuntas coimas en la ANDIS, desde lo político Milei sí optó por mencionar las recientes derrotas legislativas y cuestionó a los sectores del Congreso que sancionaron leyes rechazadas por el Gobierno. "Les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años", advirtió.

Fiel a su estilo provocador y descalificador, el mandatario habló en clave electoral y sobre los posibles escenarios futuros. "La consecuencia natural, cuando ustedes se encuentran frente a un escenario electoral como el que viene en octubre y también, le diría, en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se le tiene que ir a las nubes", dijo, y se preguntó "¿por qué? porque están del otro lado los sodomitas del capital, están los orcos, están los kukas". "Esa es la realidad y por eso sube la tasa de interés", argumentó.

Marchas y repudio por la presencia de la “persona no grata”

Con motivo de la visita del mandatario -que pegó el faltazo a la conmemoración del Día de la Bandera el 20 de junio en los actos oficiales del Monumento- el municipio rosarino desplegó un enorme operativo de seguridad desde este viernes por la mañana, que incluyó cortes de calle en las principales vías de circulación, debido a las masivas movilizaciones que se realizaron.

“No tenemos dudas de que Milei es persona no grata y no nos llama la atención que la Bolsa de Comercio lo invite, porque ellos lo único que buscan, como siempre lo han hecho, es maximizar sus ganancias en desmedro de los trabajadores”, expresó el secretario general de la seccional Rosario del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, en la previa de la movilización durante una rueda de prensa.

Por su parte, el líder local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Del Monte, recordó por su parte que las políticas económicas aplicadas por la gestión libertaria “llevó a muchos compañeros al empobrecimiento” como consecuencia de que “no hay laburo” y “cada vez más gente come de la basura y duerme en la calle”.