La Liga Profesional de Fútbol (LPF) decidió suspender el encuentro de este sábado entre Boca y Barracas Central por la duodécima fecha del Torneo Clausura, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo.

El partido estaba programado para las 14.30 de este sábado 11 de octubre en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con Barracas Central como local, pero la LPF decidió suspenderlo tras el pedido del propio club anfitrión.

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025", comunicó la LPF a través de su cuenta de X.

Previamente, Barracas había emitido un comunicado para expresar sus condolencias por el fallecimiento del DT Xeneize, y se puso a disposición de lo que decida la institución dirigida por Juan Román Riquelme.

“El club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor respeto y condolencias a la familia y amigos de Miguel Ángel Russo… A su vez, hace extenso todo el cariño y apoyo en este momento difícil al Club Atlético Boca Juniors. Asimismo, le comunicamos a su presidente, el señor Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crea pertinentes ante esta noticia”, expresó el Club.

El duelo entre Barracas y Boca, previsto para el sábado, quedará en suspenso hasta que se evalúe la situación deportiva y emocional del plantel xeneize.