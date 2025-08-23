Un Central que busca aún la mejor versión de su equipo se enfrenta hoy a un Newell’s que ya se apropió de una identidad de juego. El clásico encuentra esta tarde a un equipo local con un potencial de rendimiento que aún se está por ver en las tribunas ante un visitante que asume sus límites sin martirizarse y se lanza a cada partido con el ánimo que contagia su entrenador como primer argumento. En Arroyito se verá un cruce entre canayas y leprosos que cuenta con algunos ingredientes que hace tiempo no se veía en un clásico.

Central tiene todo a su favor menos el presente. Mejor dicho, el equipo de Ariel Holan ha mostrado ser de lo mejor en el año en el fútbol argentino, es capaz de jugar buen fútbol, tiene a Angel Di María pero no dejó de ser todavía en el Clausura un equipo a punto de despegar. Es que el canaya no tendría muchos argumentos para soñar esta tarde si fuera por lo que hizo en las primeras cinco fechas del torneo.

Central va a ganar si orienta de una vez sus ideas de mitad de cancha hacia adelante. Di María será pieza desequilibrante, sin dudas, pero también lo debe ser Campaz, y Copetti necesita cambiar su rol combativo por el de jugador de área. Estos problemas son lo que mantienen al técnico todas las semanas con dudas, aunque ayer volvió a probar la misma formación que igualó con Deportivo Riestra, a excepción del ingreso de Juan Cruz Komar por el lesionado Juan Giménez. Facundo Mallo ayer no fue titular en el entrenamiento por los problemas musculares que acusa hace tiempo. Central hoy es un equipo que le gusta atacar, lo hará y sin dudas que intentará ganar el clásico con la aspiración de imponer su juego.

Newell’s, en cambio, se plantea un partido muy distinto desde todo punto de vista. Porque el equipo de Cristian Fabbiani tiene sus aspiraciones en no verse superado en el área por el rival. Fabbiani cree que este equipo, limitado en recursos, apuntala su orgullo cuando se defiende y no por eso pone en riesgo a su arquero. La lepra hoy juega con línea de cinco atrás, como hizo siempre Fabbiani cuando jugó de visitante e incluso a veces cuando jugó de local. Newell’s no saldrá a atacar. Esperará a recuperar la pelota para salir a las corridas con Maroni y González, sacando provecho al talento de Banega para los pases largos. En el banco esperará por su debut Darío Banedetto, quien aún no jugó un minuto con la rojinegra por problemas físicos.

El clásico tendrá esta dinámica de roles muy distintos entre canayas y leprosos. Pero como en todo partido, la pelota parada escapa a las generales y desde allí puede cambiar todo. Como ha ocurrido en los últimos partidos de la ciudad donde el canaya se impuso con la ejecuón de un tiro libre o cabezazos en jugadas detenidas.

Central: Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, Campaz; Malcorra; Copetti, Veliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Noguera, Martino; Banega, Sotelo, Herrera; Maroni; González. DT: Cristian Fabbiani.

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Central

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium