La comunidad educativa del Colegio Secundario N°17 de Ciudad Jardín, El Palomar está alarmada ante la viralización de un video obtenido de manera disimulada hace días en la puerta de la escuela, donde un exalumno --en el pasado ya había apuñalado a un compañero-- aparece rondando la escuela con una navaja y amenaza a excompañeros.

A fines de julio, Emir Pettersen Rojas –quien vive con su madre la cual tendría problemas psicológicos— atacó a un compañero de colegio cuya madre relató ante varios medios como sucedieron los hechos: “este chico intentó matar a mi hijo. Con una navaja en cada mano, lo agarró por atrás y le dio tres veces con las dos navajas, entonces mi hijo logra sacárselo de encima, un amigo lo empuja al agresor, este se cae y se le cae una navaja, se levanta y se va. Lo apuñaló y en uno de los mensajes que le mandó, dijo que quería prenderlo fuego; lo corrieron del anterior colegio por lo conflictivo y violento que era. Vino acá y también tuvo problemas; hablé varias veces con las autoridades del colegio, fui a la fiscalía y les pregunté: ‘¿Esperan que mate a alguien para actuar?´; la carátula del ataque a mi hijo, como él está bien, es ´lesiones leves´. Pero intentó matarlo. Lo apuñaló tres veces. Que quede claro; tiene 18 años, la fiscalía dice que no puede hacer nada, es un paciente psiquiátrico y nadie se hace cargo; el 17 de julio llegó con dos navajas y atacó a mi hijo”.

Emir Pettersen fue expulsado del colegio. Luego del ataque fue internado en el área de Psiquiatría del Hospital Posadas y días más tarde le dieron el alta. Tiene una perimetral que le impide acercarse al colegio pero la incumple. En una de esas ocasiones fue que lo filmaron, mostrándole a un compañero una navaja y desafiándolo a ir juntos a otro lugar más lejos de la institución. En otro mensaje comenta sobre un compañero: “Si se pone a sabotear mi vida, va a terminar mal. Decíselo”.

Petersen habló ayer miércoles con Telefé y dijo que en la escuela le hacían “chistes denigratorios y clasistas. Me hacían bullying y yo a ellos; a mí me retaban siempre y a ellos no les decían nada. Los llevaban a la dirección y lloraban la carta, esto fue durante un año y medio o dos, fui acumulando bronca”. En uno de los videos hace comentarios desafiantes: “si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”. La policía allanó la casa y le decomisó una navaja táctica. Trascendieron chats con compañeros donde dice “se desbordan mis pensamientos sociopáticos; tengo la necesidad implacable de matar a alguien hoy a pura puñalada”.