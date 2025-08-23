El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 23 de agosto en el AMBA una jornada con cielo algo nublado y despejado por la tarde/noche y temperaturas de entre 8 y 15 grados.

El domingo el día se presentará con cielo algo nublado y más fresco, pero también con mayor amplitud térmica. Se esperá una mínima de 5 grados y una máxima de 18.

El lunes, en tanto, el termómetro subirá unos grados: 9 de mínima y 21 de máxima. El cielo se mantendrá despejado. Para las tres jornadas no se pronostican lluvias.

