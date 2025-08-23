El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el único de las filas libertarias que hizo referencia a los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, vincula al presidente Javier Milei y a su entorno más cercano en el caso de presuntos pedidos de coimas a laboratorios por la compra de medicamentos. Mientras tanto, el jefe de Estado y sus trolls eligieron el silencio.

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno, que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador afirmó que el Gobierno está “internamente tranquilo” por los hechos de presunta corrupción en la administración libertaria y los vinculó con el debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados por la ley de discapacidad.

“Aparece el escándalo de estas grabaciones –que todavía no tenemos claro que son– en un momento en que se está debatiendo en la cámara de diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el gobierno había cuestionado”, describió Francos.

Y consideró que no es “muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que manifestó que la “mejor forma” de que la situación se aclare es que “actúe la justicia”.

“No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.

Lo que el jefe de Gabinete evitó mencionar es que Spagnuolo conoce a Milei hace años y mantienen una amistad personal. En 2021, el extitular de ANDIS integró la lista de La Libertad Avanza que llevó al ultraderechista al Congreso. También fue su abogado en una causa que el entonces diputado le inició a periodistas. Y una vez en la presidencia, Milei eligió personalmente a su amigo para llevar adelante el feroz recorte en el área de discapacidad.

Además, en lo que va del mandato, Spagnuolo es uno de los funcionarios que más visitó a Milei en la Quinta de Olivos: fue en 38 ocasiones e integró el selecto grupo que los domingos se junta a escuchar ópera junto al Presidente.

Pero aunque parece unirlos una fuerte amistad, Milei eligió no decir nada sobre las acusaciones de corrupción. En su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, el jefe de Estado anunció que iba a referirse a "un tema que despertó mucho interés hoy", pero no pronunció una sola palabra sobre el escándalo de supuestas coimas, tampoco habló de los 15 allanamientos que la justicia realizó durante el día en las casas de varios funcionarios, ni se refirió al señalamiento del posible entramado corrupto que apunta a su hermana, Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. En su lugar, habló de la suba de las tasas de interés y apuntó contra los “sodomitas del capital, los orcos y el riesgo kuka”.

Incluso el vocero Manuel Adorni evitó hacer referencia al escándalo y decidió cancelar su stream de los viernes, Fake, 7, 8, donde se dedica a “desmentir noticias falsas”.