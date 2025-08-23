Después de su exitoso inicio en junio pasado, donde recibió la declaración de Interés Turístico y Cultural por parte del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el Grupo Mater se prepara para la tercera fecha del ciclo "Escena Compartida”, con el que hasta octubre compartirá el escenario del Teatro Colón con distintas agrupaciones marplatenses, de diversos géneros artísticos. En este caso será el turno de la danza, que será interpretada por tres compañías invitadas por el Grupo Mater el próximo 27 de este mes.

Para inciar, el Estudio de Danza Magenia Múgica presentará "Suite 3 acto Ballet Coppelia" con reposición y dirección de la mismísima Magenia Mugica y en escenario Paloma Fruttero (Swanilda), Valentina Moreno (La Aurora), Chiara Martín (La noche). Además, interpretarán el vals de Las Horas con Micaela Kurfirst, Naiara Gramajo, Julieta Coronel, Sofia Miguel, Daiana Abeldano, Josefina López Villagra, Catalina López Villagra, Malena Pérez Rojas.



Luego será el turno de "Némesis, una compañía independiente de danza contemporánea" con base en la ciudad de Mar del Plata. Su propuesta artística se centra en la creación de obras que indagan en las posibilidades expresivas del lenguaje del movimiento y la composición escénica. Está co-dirigida por Giuliana Di Pierri, Male Pérez y Danna Álvarez, y conformada por diecinueve intérpretes.

En esta ocasión, presenta un fragmento de su próxima obra: “Nocturna”, compuesto por tres cuadros: Consuelo, Amparo e Ilusión. La obra se construye en torno a las relaciones entre los estados femeninos y la nocturnidad, imaginando mundos posibles en los que las mujeres pudieran habitar la noche sin quedar expuestas a sus riesgos físicos, simbólicos o sociales.

Este extracto despliega escenarios oníricos y poéticos, acompañados por música de la compositora Agnes Obel y una pieza original de arpa en vivo, interpretada por la música Adriana Salvini.

Y para cerrar, Cecilia Ginestet junto al Grupo Mater presentarán "Relato sobre las estaciones del ayer", un trabajo compuesto en 5 momentos, con música de Vivaldi bajo la reversión de Max Richter. Relatos viaja en la evolución de un proceso de descubrimiento, lo que me espeja para ser descubierto , procesado y evolucionado. Un pequeño recorte del crecimiento humano.

Grupo Mater se define como un colectivo artístico kinestésico autogestionado, surgido de la necesidad de crear desde lo cooperativo y desde una mirada integral. Sus integrantes provienen principalmente de la danza, pero también aportan saberes de las artes plásticas, el diseño, la escenografía, la gestión cultural y la producción. En tiempos de escasos recursos pero gran potencia creativa, Mater busca posicionarse dentro del mapa de la danza contemporánea profesional con producciones comprometidas con el territorio, la identidad y el presente.

