Regresa al Museo MAR todos los martes el ciclo de cine para escuelas titulado “Pantalla 1000 colores”. Se trata de un encuentro con actividades orientativas que activen a través del diálogo dirigido, propuestas lúdicas y exploraciones sensoriales, diferentes acercamientos a la historia del cine, a las formas de crear y realizar producciones audiovisuales y a la experiencia participativa en torno a la proyección.

Los cortometrajes que componen la selección escapan a la estandarización estética y a las clásicas miradas del cine infantil. Además, a través de éstos, se pretende explorar universos creativos que propicien instancias de trabajo y reflexión para desarrollar posteriormente en el aula. El objetivo es “propiciar el disfrute del material audiovisual como un hecho comunicacional compartido y estimular la sensibilidad por las propuestas expresivas creativas singulares”.

De esta manera el Museo renueva la propuesta audiovisual destinada a los alumnos del nivel inicial. Se trata de un programa de cortos de animación conformado por producciones independientes.

Entre los cortometrajes seleccionados se encuentra “Umbrella”, de Helena Hilario, un film conmovedor basado en hechos reales. También incluye otras producciones de distintas partes del mundo, con temáticas que invitan al juego, la aventura y la emoción. Entre ellos se encuentran “Ojo por Ojo” (comedia animación), “Robato” (emotivo animación), “Peep y el Avión de Papel” (aventura animación).



En otras ocasiones, el programa estaba conformado por producciones francesas cedidas por el Instituto Francés de Cultura y la Embajada de Francia. Los cortometrajes, que cuentan con la curaduría artística audiovisual de Verónica Paz, tratan de escapar a la estandarización estética y a las clásicas miradas del cine infantil. A través de las proyecciones, se pretende explorar universos creativos que propicien instancias de trabajo y reflexión para desarrollar posteriormente en el aula.

La duración de la actividad es de 40 minutos. La participación en la propuesta, con acceso gratis, está programada todos los martes a las 10 y 14hs. Las instituciones interesadas deben reservar previamente a través del siguiente formulario. Las proyecciones forman parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.