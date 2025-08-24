Los trabajadores de la Algodonera Avellaneda atraviesan una difícil situación dado que el pasado jueves la empresa –que es propiedad del grupo Vicentin y está ubicada en el Parque Industrial de la localidad santafesina de Reconquista– anunció que sólo pagará el 70% de la quincena, mientras que el 30% restante sería abonado en los próximos días. Cabe destacar que días atrás la firma despidió a 21 operarios.

En diálogo con la radio ReconquistaHOY, el secretario general del Sindicato de Textiles delegación Reconquista, Juan Carlos Bandeo, advirtió que la situación es “complicada”. Asimismo, señaló que la empresa planteó pagar un 70% de la quincena en estos días y el 30% restante el próximo martes 26 de agosto.

“La empresa no tiene fibra, hay incertidumbre de cómo se va a seguir”, indicó Bandeo, quien precisó que se están realizando asambleas con los operarios –que trabajan distribuidos en tres turnos de ocho horas–, al tiempo que cuestionó el impacto que un paro tendría en este contexto: “Si esto estaría funcionando normalmente, podríamos realizar una huelga, pero como la mayoría de las maquinas están paradas, es difícil hacer una medida de fuerza. Aparte, si paramos la empresa va a decir que cerró por nuestra culpa”.

El dirigente gremial señaló que la empresa está trabajando con “cuatro o cinco máquinas y quince o veinte operarios, hay una desolación tremenda”, y apuntó: “Si no hay fibra, no se produce, no sé cómo vamos a seguir. Hablé con el ministro de Trabajo (Roald Báscolo), que se comprometió a ver si podía conseguir fibra”.