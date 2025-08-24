Mediante una asamblea, los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), decidieron continuar con los paros rotativos. En este sentido, indicaron que la medida de fuerza será para el próximo martes 26 y miércoles 27 de agosto. Esta medida de lucha fue coordinada con las federaciones docentes nacionales y con distintas asociaciones de base de todo el país. «Los docentes vamos a seguir luchando por nuestras demandas, generando unidad con todos los sectores de trabajadores y con la comunidad educativa para defender nuestras conquistas y pararle la mano al proyecto de miseria y destrucción del Gobierno de Milei» expresaron en un reciente comunicado de Coad. Explicando además que "por definición de la última votación, los docentes de la UNR impulsamos paros rotativos de 48 horas durante tres semanas".
