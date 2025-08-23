Independiente difundió este sábado un video en el que apuntó directamente contra los hinchas de Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos el miércoles en el estadio Libertadores de América, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"El ataque cobarde y planificado nunca se frenó", expresó la institución de Avellaneda en la grabación, donde además denunció que los simpatizantes chilenos destruyeron cámaras de seguridad, agredieron a trabajadores y utilizaron escombros como armas.

El club señaló que durante el primer tiempo pidió la suspensión del encuentro por la violencia en la tribuna Sur Alta, aunque el partido continuó. En el entretiempo, hinchas locales lograron acceder al sector visitante, donde atacaron a un grupo reducido de simpatizantes de la U de Chile.

"Responder con la misma moneda no puede ser una opción", advirtió Independiente, que aseguró estar trabajando para identificar a los violentos y avanzar en su expulsión como socios.

Tras los disturbios, la Justicia dispuso la clausura del estadio para realizar peritajes y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) decidió postergar el encuentro ante Platense por la sexta fecha del Torneo Clausura que se iba a disputar en la cancha del Rojo. Además, se conformará una comisión técnica junto a la AFA, la Policía Bonaerense y la Conmebol para evaluar el operativo de seguridad.

Los incidentes dejaron decenas de heridos y más de cien detenidos, aunque la mayoría de ellos ya fueron liberados.

