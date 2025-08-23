Agustín Canapino, al volante de su Camaro del Canning Motorsports, se adueñó de una clasificación inolvidable en el circuito Nº 12 del autódromo porteño, escenario de la décima y última fecha de la Etapa Regular del Turismo Carretera. El arrecifeño no solo se quedó con la pole position, sino que pulverizó el récord de velocidad promedio en la historia de la categoría: 228,083 km/h.

Con un tiempo de 1m29s036, superó por 0s339 la marca que Facundo Chapur había establecido en 2024. Este logro representa su cuarta pole en lo que va de 2025 –nuevo récord personal–, la segunda consecutiva y la número 14 en sus 223 clasificaciones dentro del TC.

Este registro podría convertirse en una marca imborrable, ya que el circuito Nº 12 será modificado para recibir al MotoGP. La eliminación de la “ese del ciervo” y los cambios en la chicana de Ascari reducirán el promedio a unos 214 km/h, según el Grupo OSD.

“Salió una vuelta perfecta, así que le agradezco al Canning Motorsport por todo el trabajo. Da mucha satisfacción cuando todo el esfuerzo realizado rinde sus frutos", comentó el piloto arrecifeño.

Canapino suma así su tercera pole en este trazado, igualando a figuras como Castellano, Fernandino (h), Ramos y Ledesma. Curiosamente, nunca logró ganar la Final en este circuito, pero su huella en la historia del TC ya es imborrable.